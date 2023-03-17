تكوين ومرافقة الشركات لتمكينها من التصدير

قالت ريم دبيش رئيسة “WE Create” المجمع الخاص بقطاع الصناعات الحرفية ومستحضرات التجميل اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إنّ المجمع يضم 13 امرأة من مختلف جهات البلاد وفي عديد القطاعات.

وأكّدت دبيش خلال حضورها في برنامج اكسبراسو لى هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، أنّ الهدف من مشروع PEMA II (المتعلق بالترويج لأنشطة التصدير إلى أسواق جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء) هو قيام النساء بعمليات التصدير.

وأضافت “هاجسنا أن نسافر ونشارك معا في المعارض ونقوم بتزويد بعضنا البعض بالمنتوجات، كما أننا قمنا بشراكات، والأهم هو روح المشاركة والعمل سويا والذي بدأ منذ أشهر في تونس وخارجها”.