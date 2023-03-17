تكوين ومرافقة الشركات لتمكينها من التصدير

Express Radio Le programme encours
وأكّدت دبيش خلال حضورها في برنامج اكسبراسو لى هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، أنّ الهدف من مشروع PEMA II (المتعلق بالترويج لأنشطة التصدير إلى أسواق جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء) هو قيام النساء بعمليات التصدير.
وأضافت “هاجسنا أن نسافر ونشارك معا في المعارض ونقوم بتزويد بعضنا البعض بالمنتوجات، كما أننا قمنا بشراكات، والأهم هو روح المشاركة والعمل سويا والذي بدأ منذ أشهر في تونس وخارجها”.
وبيّنت أنّ المرحلة القادمة تتمثل في القيام بالتكوين بالنسبة للشركات التي لازالت غير مستعدة للتصدير من خلال مرافقتها، مضيفة ” عندما يتوفر التمويل تكون خطة العمل جاهزة ويتم الإنطلاق في التصدير مباشرة”.
وأوضحت محدثتنا أنه “لا وجود لأسواق محددة، حيث سنقوم بدراسة السوق في الفترة القادمة من 3 إلى 6 أشهر حسب كل مجال، ليتم توجيه المنتوج إلى السوق التي يمكن أن يسوق فيها بنجاح”.
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 38 2
يشهد اليوم الجمعة 17 مارس 2023 ملعب الطيب المهيري بصفاقس الكلاسيكو رقم 146 بين النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي لحساب الجولة الثانية من مرحلة التتويج على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال بصفارة الحكم هيثم قيراط. وسيكون نادي باب الجديد محروما من خدمات أربعة لاعبين و هم زهير الذوادي،غازي عبد الرزاق ، إسكندر العبيدي لأسباب صحية و أمادو صابو لعدم جاهزيته البداية. بينما سيغيب المدافع المحوري محمد النصراوي عن تشكيلة أبناء […]
today17/03/2023 113 3