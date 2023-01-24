تكوين 8 شركات أهلية في تونس و30 شركة أخرى في طور التأسيس

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وبين العبيدي، في تصريح إعلامي على هامش يوم إعلامي بالقصرين خصص للتعريف بسبل تكوين شركات أهلية، أن قانون المالية لسنة 2023 خصّ الشركات الأهلية بخط تمويل خاص مفتوح لدى البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار.
وبين في سياق متصل أنه تم أيضا إلى جانب خط التمويل المذكور تخصيص نسبة من مداخيل الصلح الجزائي لتمويل الشركات الأهلية، موضحا أن تأسيس شركة أهلية يتطلب مجموعة لا تقل عن 50 شخصا في منطقة معينة ويعملون على تأسيس شركة مع بعضهم البعض حسب خصوصية منطقتهم وحاجياتهم.
وذكر أنه ستكون هناك حوكمة للشركات الأهلية لضمان ديمومتها شرط أن تكون هذه الشركات منتجة ومربحة ومشغلة، مشيرا بالمناسبة الى أن تجارب مقارنة للشركات الأهلية توجد في أمريكا اللاتينية والبرازيل وأشهر مثال في فرنسا هو مشروع “الشركات المواطنية للطاقات المتجددة”، وفق تصريحه.
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الكاتب: Asma Mouaddeb
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 بباجة، إنه "يتواصل البحث حاليا عن حلول لتفادي الإضراب المعلن في قطاع النقل يومي 25 و26 جانفي الجاري". وانتقد الطبوبي على هامش إشرافه على المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بباجة المنعقد تحت شعار "الثبات ديننا والنضال سبيلنا دفاعا عن جهة مهمشة ووطن ينزف"، "عدم جدية" الحكومة في التفاوض، مبينا […]
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