تمتيع 1809 محكوما عليهم بالعفو الخاص

إقتصاد

أفاد سنان سافي منسق مشروع "FORMAT" لوزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم الجمعة 17 مارس 2023، بأن مشروع التكوين وسوق الشغل هو مشروع تعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، "انطلق منذ سنة تقريبا ويمس جوانب التشغيل والمبادرة الخاصة والحوار الاجتماعي في علاقة بالتشغيل". وأضاف سنان سافي لدى حضوره في برنامج الشارع التونسي، في بث مباشر من فعاليات "أول صالون لكوادر المستقبل في مجال التكنولوجيا في تونس"، […]