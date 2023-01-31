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الأخبار

تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد إلى موفى 2023

todayيناير 31, 2023

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صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 47 لسنة 2023 مؤرّخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة 11 شهرا إضافيا.

ونص الفصل الأوّل من هذا الأمر، على التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية، ابتداء من اليوم 31 جانفي 2023 وإلى غاية يوم 31 ديسمبر 2023.

وتمّ الإعلان عن التمديد في حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر واحد، وفق الأمر الرئاسي عدد 43 أمر رئاسي عدد 959 لسنة 2022 مؤرّخ في 30 ديسمبر الماضي، يتعلّق بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر.

وللتذكير تمّ التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تمّ خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، واستشهاد 12 أمنيا مع إصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.

 

 

الكاتب: waed selmi

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