تمكين أبناء العائلات المعوزة من تمويلات لبعث المشاريع

تمنح وزارة الشؤون الاجتماعية تمويلات تتراوح بين 10 آلاف دينار و 50 ألف دينار، لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من أجل بعث مشاريعهم الخاصة، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ابراهيم بن ادريس.

وأوضح ابراهيم بن ادريس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه في إطار برنامج التمكين الاقتصادي لبعث مشاريع صغرى لأبناء العائلات المعوزة الذي تم إطلاقه سنة 2021 بميزانية قدرها 10 مليون دينار سنويا يمكن لكل أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل الحصول على تمويلات لتنفيذ مشاريعها الصغرى سواء كانت فردية أو مشتركة بين شخصين فأكثر.

وأضاف أنه للحصول على هذه التمويلات يشترط على المستفيد أن يكون منحدرا من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ومن المسجلين ببرنامج الأمان الاجتماعي وحاملي بطاقات العلاج المجانية أو بتعريفة منخفضة.

ولفت إلى أنه يتعين على الراغبين في الحصول على هذه التمويلات ارسال ملفات تحتوي بالخصوص على مطلب في الغرض باسم وزير الشؤون الاجتماعية ونسخ من بطاقتي التعريف و العلاج ودراسة مصغرة للمشروع والفواتير التقديرية للتجهيزات اللازمة للمشروع، إلى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي التابعة لمقر سكناهم.

وبيّن أن الأخصائي الاجتماعي يتولى بعد ذلك دراسة الحالة والقيام ببحث اجتماعي وتحضير جذاذة خاصة بالمشروع ومن ثمة تجتمع اللجنة الجهوية الممثلة عن مختلف الوزارات المتدخلة وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ قرار في تحديد التمويلات اللازمة للمشروع.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى مرافقة أصحاب المشاريع على امتداد سنة كاملة وعند التأكد من نجاحه يتم سحب بطاقات العلاج المجانية أو بتعريفة منخفضة والمنحة القارة التي كانوا يتمتعون بها ليقوموا بعد ذلك بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأفاد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي أن الوزارة تعطي الأولوية في إسناد هذه التمويلات للفئات التي تعيش هشاشة على غرار النساء المعنفات و العازبات والمسرحين من السجون.

وذكر بأنه تم خلال شهر نوفمبر 2022 إصدار أمر عدد 715 لتنظيم تنفيذ هذا البرنامج حيث تم بمقتضاه الترفيع من سقف التمويلات القصوى من 15 ألف دينار إلى 50 ألف دينار للمشروع الواحد.

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