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الأخبار

تنفيذ إضراب عام في قطاع التعليم العالي

today10/04/2023 369

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قال نزار بن صالح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، إنّه سيتم تنفيذ إضراب عام في قطاع التعليم العالي يوم الخميس 27 أفريل الجاري.

وأوضح بن صالح في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنّه “تم في شهر سبتمبر 2022 عقد الهيئة الادارية القطاعية للتعليم العالي والتي قامت بصياغة لائحة مهنية تضمنت جملة من المطالب أغلبها ليس له انعكاسات مالية”.

وبيّن أنه كان من المفترض عقد جلسة عمل بتاريخ 8 ديسمبر 2022 غير أنها تعطلت نتيجة غياب ممثلي وزارة المالية ومصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة وفق ما ينص عليه المنشور المنظم للتفاوض بين الوزارات والقطاعات.

وأشار إلى أنه تم صدور مراسلة عن رئاسة الحكومة تبين كيفية تطبيق المنشور فيما يتعلق بالجلوس مع النقابات وجدولة المطالب التي لها انعكاسات مالية ثم توجيه مراسلة لوزارة المالية ومصالح رئاسة الحكومة لتتعهد بالرد على المطالب في غضون 7 أيام، “غير أنّ الإنتظار متواصل إلى الآن”.

وأضاف “متمسكون بالمطالب ومستعدون للنضال ونرفض مماطلة الحكومة، والإضراب سيشمل كل الجامعيين في المؤسسات الجامعية والتكنولوجية والبحثية”.

وتابع قائلا “نحن وطنيون .. وتداولنا في المطالب مع وزارة التعليم العالي التي ننتظر رد فعلها ونحملها المسؤولية للقيام بدورها، وسنقوم بتقييم التحرك، وإن لم يكن هناك جدية من قبل الحكومة سندعو الهيئة الإدارية للإنعقاد للنظر في أفاق التحركات”.

 

 

الكاتب: waed selmi

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