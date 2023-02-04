تواصل إنخفاض مؤشر أسعار الأغذية للشهر العاشر تواليا

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أفاد أنيس بن ريانة المختص في الشأن الفلاحي اليوم السبت 4 فيفري 2023، بأن مخزون السدود تحسن بشكل طفيف حيث يبلغ 713 مليون متر مكعب من المياه بنسبة تعبئة 30.7 بالمائة إلى حدود 3 فيفري. وأضاف خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند أن المخزون كان في حدود 1 مليار و145 مليون متر مكعب في نفس تاريخ السنة الماضية، في حين هناك نقص بحوالي 547 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل السنوات […]