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الأخبار

تواصل إنخفاض مؤشر أسعار الأغذية للشهر العاشر تواليا

today04/02/2023 1

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تفيد مؤشرات أسعار منظمة الأغذية والزراعة بتسجيل تراجع بـ 0.8 بالمائة شهر جانفي 2023 في أسعار الأغذية، وهو الإنخفاض الشهري للمرة العاشرة تواليا حيث بلغ 131.2 نقطة.

وأفاد المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند بأنّ نسبة التراجع تقدر بـ 17.9 بالمائة مقارنة بالرقم القياسي المسجل شهر مارس 2022.

ويعود هذا الإنخفاض إلى تراجع مؤشرات أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر في الأسواق العالمية.

فيما ارتفعت أسعار الحبوب بـ 0.1 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2022، كم زادت أسعار الأرز بـ 6.2 بالمائة في شهر جانفي نظرا لتراجع الكميات وزيادة الطلب.

من جهة أخرى شهدت أسعار زيت النخيل وزيت عباد الشمس والحليب المجفف والزبدة تراجعا، إضافة إلى إنخفاض أسعار الدواجن.

وفي موضوع آخر أشار بن ريانة إلى أنّ إنتاج الأعلاف تراجع في القارة الإفريقية بـ 3.86 بالمائة خلال 2022 مقارنة بسنة 2021 وفق دراسة من إحدى الشركات الأمريكية صدرت بداية الشهر الحالي.

وبلغ الإنتاج 42.8 مليون طن، ويعود الإنخفاض أساسا إلى تراجع الطلب عالميا.

 

الكاتب: waed selmi

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