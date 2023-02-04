تواصل إنخفاض مؤشر أسعار الأغذية للشهر العاشر تواليا

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وأفاد المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند بأنّ نسبة التراجع تقدر بـ 17.9 بالمائة مقارنة بالرقم القياسي المسجل شهر مارس 2022.
ويعود هذا الإنخفاض إلى تراجع مؤشرات أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر في الأسواق العالمية.
فيما ارتفعت أسعار الحبوب بـ 0.1 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2022، كم زادت أسعار الأرز بـ 6.2 بالمائة في شهر جانفي نظرا لتراجع الكميات وزيادة الطلب.
من جهة أخرى شهدت أسعار زيت النخيل وزيت عباد الشمس والحليب المجفف والزبدة تراجعا، إضافة إلى إنخفاض أسعار الدواجن.
وفي موضوع آخر أشار بن ريانة إلى أنّ إنتاج الأعلاف تراجع في القارة الإفريقية بـ 3.86 بالمائة خلال 2022 مقارنة بسنة 2021 وفق دراسة من إحدى الشركات الأمريكية صدرت بداية الشهر الحالي.
وبلغ الإنتاج 42.8 مليون طن، ويعود الإنخفاض أساسا إلى تراجع الطلب عالميا.
الكاتب: waed selmi
today05/02/2023 1
أفاد أنيس بن ريانة المختص في الشأن الفلاحي اليوم السبت 4 فيفري 2023، بأن مخزون السدود تحسن بشكل طفيف حيث يبلغ 713 مليون متر مكعب من المياه بنسبة تعبئة 30.7 بالمائة إلى حدود 3 فيفري. وأضاف خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند أن المخزون كان في حدود 1 مليار و145 مليون متر مكعب في نفس تاريخ السنة الماضية، في حين هناك نقص بحوالي 547 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل السنوات […]
today04/02/2023 2
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