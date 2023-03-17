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الأخبار

“توسيع مجال استعمال البطاقة التكنولوجية في التعامل مع منصات افتراضية”

today17/03/2023 61

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في إطار الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني الموافق لـ 16 مارس من كل سنة، أقر المجلس الوزاري المنعقد أمس الخميس 16 مارس 2023 جملة من الإجراءات لفائدة قطاع الصناعات التقليدية:

أولا: دعم حوافز التصدير، وذلك من خلال:
– الترفيع في نسبة تغطية مصاريف النقل عند التصدير المسندة من قبل مركز النهوض بالصادرات، من 25 % إلى 50 %.
– إحداث جائزة وطنية لأفضل 3 حرفيّين مصدّرين في مجال الصناعات التقليدية.

ثانيا: تبسيط إجراءات easy export وتيسير الميزانية المخصصة للمشروع، وذلك من خلال:

– وضع شروط خصوصية تتماشى مع إجراءات مشروع «easy export» للانتفاع بامتيازات صندوق تنمية الصادرات.

– الترفيع في الميزانية المخصصة للغرض من 1 مليون دينار إلى 5 مليون دينار.

– التسريع في رقمنة إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير ودعم الترابط البيني وتيسير تبادل المعطيات بين مختلف الهياكل المتدخلة) مصالح الديوانة والشباك الموحد لـ ” easy export”.

ثالثا: تطوير القدرة الإنتاجية، وذلك من خلال:

– تكريس العمل بسلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة بغاية دفع التشغيل والتنمية والتصدير واستصدار نصّ قانوني في الغرض.

– تخصيص حصة من المواد الأولية الطبيعية لفائدة الحرفيّين والمؤسسات الحرفية،

– تطوير منظومة خاصة بالتكوين والتدريب المهني في قطاع الصناعات التقليدية لاستقطاب الشبان وتوفير يد عاملة.

رابعا: التمويل، وذلك عبر:

– الترفيع في سقف قروض المال المتداول من 5 إلى 10 آلاف دينار بالنسبة للحرفيّين ومن 12 إلى 20 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات الحرفية.

– إحداث خط تمويل خاص لدعم عمليات التصدير لفائدة الحرفيّين والمؤسسات الحرفية، عبر الانتفاع الآني بالتمويل بعد إثبات وثيقة الطلبية أو العقد وحثّ البنوك على توفير التمويل.

خامسا: دعم التسويق وفرص الترويج، وذلك من خلال:

– إحداث منصة افتراضية للتعريف بالصناعات التقليدية ودعم الترويج (Marketplace).

– تدعيم مشاركة تونس كضيف شرف بمعرض «Artigiano in Fiera» في شهر ديسمبر 2023 بمدينة ميلانو بإيطاليا بمساهمة مختلف المتدخلين.

– تنظيم معرض مهني للصناعات التقليدية بما يفتح المجال أمام عدد هام من الحرفيين للتعريف بمنتوجاتهم بالسوق التونسية والأجنبية قصد كسب رهان التصدير.

سادسا: المعاملات المالية، من خلال:

– توسيع مجال استعمال البطاقة التكنولوجية في اتجاه التعامل مع بعض المنصات الافتراضية بما يمكن من تلقي وإدخال الأموال من الخارج عبر البطاقة التكنولوجية الدولية والترفيع في سقفها بالنسبة لمؤسسات الصناعات التقليدية من 10 إلى 20 أ.د.

الكاتب: waed selmi

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Thème général :  Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie L’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l’Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie Actualité de l’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup :  Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d’incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l’idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l’état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable. Les conseils lors du choix d’une solution domotique ?  Comment choisir son prestataire pour installer une solution domotique réussi à la maison ou dans les espaces tertiaires ? Face aux géants de l’internet avec leurs assistants vocaux comme google avec sa google home et amazon avec Echo qui offrent des solutions pour la maison intelligente avec leurs passerelles vers les objets connectés ou le chinois Xiomi avec sa Mi Home, l’une des solutions les plus abordables du marché, quelles sont les marges de manœuvres pour les entreprises tunisiennes ou startups qui se spécialisent ou comptent se lancer dans ce secteur ?
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