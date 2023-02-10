توقيع إتفاقية تمويل بين تونس والبنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار

تم اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 التوقيع على إتفاقية تمويل بين تونس والبنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار أي ما يناهز 370 مليون دينار.

وقد أكد وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، أن هذا الدعم موجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من جائحة كوفيد ومن الحرب الأوكرانية الروسية.

وأضاف الوزير أن هذا الدعم يستهدف حوالي 9 آلاف مؤسسة حجم إستثمارها لا يفوق 15 مليون دينار، وعلى مدة تتراوح بين 6 و7 سنوات، مشيرا إلى أن تونس عجزت عن تقديم الدعم الكاف، لهذه المؤسسات بسبب وضعية المالية العمومية.

من جهته أكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك العالمي المكلف بملف الشرق الاوسط وشمال افريقيا، أن البنك والجمهورية التونسية، سيدخلان في استراتيجية تعاون لمدة 5 سنوات، وستكون مبنية على 3 محاور تتمثل في دور الدولة في الإقتصاد ورأس المال البشري ثم الطاقات المتجددة.

وأعلن بلحاج، عن تمويل بعض شركاء تونس في مجال الطاقات المتجددة، لبعث خط كهرباء يربط بين تونس وأوروبا قبل موفى جوان القادم.

وأفاد فريد بلحاج، أن البنك الدولي وضع لهذه السنة على ذمة الدولة التونسية، مبلغا يقدر ب500 مليون دولار معتبرا ذلك بمثابة الرسالة الإيجابية للدول المانحة.

ريم الحسناوي