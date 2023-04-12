تونس تحصد 19 ميدالية في مسابقتين لأحسن زيت زيتون في العالم

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023 عن تتويج زيت الزيتون التونسي، خلال هذا الأسبوع من خلال تتويج عدد هام من المؤسسات الناشطة في قطاع زيت الزيتون المعلّب على ميداليات في المسابقتين الدوليتين لأحسن زيت زيتون في العالم. وتحصلت المؤسسات التونسية المشاركة في المسابقة الدولية لأحسن زيت زيتون في العالم JOOP باليابان يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 على 10 ميداليات منها 06 ذهبيّة . كما حصدت المشاركة التونسية 9 ميداليّات في في المسابقة الدّوليّة لأحسن زيت زيتون في العالم بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكيّة (NYIOOC).

وأشارت الوزارة إلى أنّ زيت الزيتون التونسي حطم أرقاما قياسية خلال السّنتين الأخيرتين في كلّ المسابقات الدوليّة، وتحصّلت تونس على 300 ميداليّة خلال سنة 2022 و214 ميدالية في سنة 2021 وتعتبر تونس لأوّل مرّة ضمن العشر الأوائل في العالم في هذا المجال.

وإعتبرت أن هذه الميداليّات تساعد على التعريف بزيت الزيتون التّونسي المعلّب على أوسع نطاق على مستوى العالم وذلك لدى المختصّين في القطاع ولدى المشترين والمستهلكين في كلّ العالم.

وفي نفس السياق، تستعدّ تونس للمشاركة في المعرض الدّولي للصناعات الغذائيّة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكيّة Summer Fancy Food Showw New York بجناح خاصّ بزيت الزيتون التّونسي المعلّب يؤمّنه المركز الفنّي للتعبئة والتغليف تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطّاقة في شهر جوان القادم وذلك بعد النجاح الكبير للمشاركة التونسيّة في نفس المعرض لسنة 2021.