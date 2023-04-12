تونس تحصد 19 ميدالية في مسابقتين لأحسن زيت زيتون في العالم

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وتحصلت المؤسسات التونسية المشاركة في المسابقة الدولية لأحسن زيت زيتون في العالم JOOP باليابان يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 على 10 ميداليات منها 06 ذهبيّة .
كما حصدت المشاركة التونسية 9 ميداليّات في في المسابقة الدّوليّة لأحسن زيت زيتون في العالم بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكيّة (NYIOOC).
وقالت الوزارة إنّ “تونس تألقت خلال شهر فيفري الماضي في المعرض الدّولي للصناعات الغذائيّة بدبي بالإمارات العربيّة المتحدة Gulfood 2023 وكانت مشاركة استثنائيّة وقياسية من خلال مشاركة 16 مؤسسة تونسيّة مختصّة في إنتاج وتعليب وتصدير زيت الزيتون ويعتبر هذا العدد قياسي ويعكس توجّه تونس الحقيقي نحو تثمين هذه الثروة الحقيقيّة الذهب الأخضر”.
الكاتب: waed selmi
today14/04/2023 361 5
وجه شهاب الغزواني الكاتب العام للنادي الإفريقي، اليوم الأربعاء، رسالة لجماهير فريقه من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك جاء فيها ما يلي: الرجاء من شعبنا العزيز التحلي بضبط النفس في مباراة اليوم وعدم الرد على أي استفزاز. والرجاء من رؤساء ومسؤولي وأعضاء الخلايا والقروبات تأطير الجمهور وتوعيتهم بضرورة عدم الرد على الاستفزازات في المدارج، فاللجنة القانونية ستقوم بالرد عليها امام العدالة وستتكفل بالمتضررين والجرحى وتدافع على حقهم في اروقة المحاكم […]