تونس تحقق فائضا في ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري

حقق ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري، مع موفى شهر أكتوبر 2022، فارقا إيجابيا قارب 7ر269 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2021، ما شكل ارتفاعا بنسبة 8ر17 بالمائة.

وقاربت صادرات تونس من منتوجات الصيد البحري، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة، 5ر29 الف طن بقيمة 612 مليون دينار مقابل 6ر24 ألف طن بقيمة 5ر495 مليون دينار، بزيادة كمية قدرها 9ر19 بالمائة وبنسبة 5ر23 بالمائة على مستوى القيمة.

وسجلت صادرات تونس من منتوجات الصيد البحري، وفق العدد 12 من نشرية اليقظة والتي اعتمدت على معطيات جمعها المرصد من خلال المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري، ارتفاعا طفيفا على مستوى معدل الأسعار عند التصدير ناهز 3 بالمائة.

وصدرت تونس القشريات والأسماك والمصبّرات وشبه المصبّرات، الى 49 وجهة تصدّرتها إيطاليا من خلال الاستحواذ على 5ر32 بالمائة تليها ليبيا بنحو 1ر15 بالمائة واسبانيا بنحو 6ر12 بالمائة.

وبلغت وادرت منتوجات الصيد البحري، الى موفى أكتوبر 2022، زهاء 8ر54 الف طن بقيمة 3ر342 مليون دينار مقابل 2ر53 الف طن بقيمة 6ر266 مليون دينار، خلال نفس الفترة من 2021، اي بارتفاع كمي بنسبة 3 بالمائة و 4ر28 بالمائة على مستوى القيمة.

وشهدت معدّلات الأسعار، على مستوى التوريد، ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، لتمر من 5 دنانير للكيلوغرام “كلغ”، الى 2ر6 دينار للكلغ. علما وان الأسماك المجمّدة المتمثلة في التّن المجمّد، تعد من أهم الأصناف الموردة الى السوق التونسية.

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