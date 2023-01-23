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تونس تُدين إقدام متطرفين على حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد

todayيناير 23, 2023

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 أدانت تونس إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم بمملكة السويد “في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم”.

وأكدت تونس في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الاثنين 23 جانفي 2023، أن “هذا الفعل الشنيع لا يمت بأي شكل من الأشكال إلى حرية التعبير وإنما هو اعتداء على المبادئ والقيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وتحريض على العنف والكراهية وازدراء الأديان”.

وحذرت تونس في بيان للخارجية التونسية من خطورة “هذه الممارسات المرفوضة والمدانة”، داعية إلى “ضرورة تضافر الجهود من أجل نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان واحترام مقدسات الشعوب والكتب السماوية”.

وتوالت منذ الأمس ردود الأفعال المنددة من الدول والمنظمات العربية والاسلامية، بعد أن أحرق سياسي مناهض للهجرة من اليمين المتطرف، يوم السبت الفارط، نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في السويد.

وكان زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنمركي راسموس بالودان، قد أحرق نسخة من المصحف، وسبق لحامل الجنسية السويديةأن نظّم سابقا عددا من المظاهرات وحرق خلالها نسخا من المصحف.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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