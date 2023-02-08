تونس تُرسل طائرة مساعدات ثالثة موجهة إلى سوريا

Express Radio Le programme encours
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأنه تم ظهر اليوم وبإشراف وزير الصحة علي مرابط إرسال طائرة ثالثة موجهة إلى الشعب السوري الشقيق تحمل مساعدات انسانية عاجلة وفرق نجدة وانقاذ وفرق طبية مختصة وذلك “في إطار تضامن تونس مع أشقائها في مواجهة تداعيات هذه الأزمة والمساعدة من جانبها في عمليات البحث والإنقاذ والعلاج للمتضررين من الزلزال الذي جد مؤخرا بكل من تركيا وسوريا”.
وتضمّ شحنات الطائرات الثلاث مساعدات إنسانية تتمثل في 28 طنا من المواد الغذائية والأدوية وحليب الرضع والأغطية والملابس التي ساهم في توفيرها عدد من مؤسسات الدولة ومنها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر التونسي.
وكانت تونس قد أرسلت، أمس، طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية العاجلة وفرق مختصة من أفراد النجدة والإنقاذ وطواقم حماية مدنية وطواقم طبية إلى الشعبين السوري والتركي.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المد التضامني إلى الشعبين السوري والتركي إثر الزلزال المدمر الذي جد الاثنين الماضي بكل من تركيا وسوريا، وخلف عددا كبيرا من الوفيات والاصابات.
الكاتب: Asma Mouaddeb
قال والي قفصة نادر الحمدوني في تصريح لمراسل اكسبراس اف ام اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، إنّه تم الإتفاق بمقر ولاية قفصة على إطلاق لجنة قصد جمع التبرعات من أغطية و ملابس وغذاء و ادوية لفائدة الشعبين التركي والسوري جراء الزلزال الأخير بالبلدين. وستشارك في هذه الحملة جميع المنظمات الوطنية والحركات الشبابية تلبية لنداء الواجب وفق تعبيره. وتسبب الزلزال الذي جد يوم الإثنين في وفاة 11 ألف شخص على الأقل […]
تعليقات (0)