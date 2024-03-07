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ثريا التباسي: “الزيت النباتي المدعم سيتوفر في رمضان بكميات كافية”

today07/03/2024 84

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قالت ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم الخميس 7 مارس 2024، إن نسق استهلاك التونسي يتغير خلال شهر رمضان خاصة فيما يتعلق باقتناء المواد الأساسية.

وأكدت التباسي لدى مداخلتها ببرنامج اكسبراسو أن أسعار عديد المواد شهدت ارتفاعا ولم تعد في متناول المواطن، مشيرة إلى تراجع أسعار اللحوم البيضاء ولكن في المقابل هناك ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء.

ولفتت محدثتنا إلى أنه يتواصل العمل على توفير هذه المواد وضمان استقرار الأسعار، مؤكدة أنه سيتم ضخ كميات هامة من الزيت النباتي المدعم في نقاط البيع خلال شهر رمضان.

وقالت “في حال لم يجد المستهلك الزيت أو واجه بعض الإشكاليات في اقتنائه أو تعرض إلى البيع المشروط يتعين عليه رفض هذه الممارسات والتوجه للمكاتب المحلية والجهوية للمنظمة وأيضا إلى سلطة الإشراف”.

كما شدّدت على أهمية وعي المواطن ودوره في الموازنة في الاستهلاك وتوفير حاجياته دون المبالغة أو اللجوء إلى التداين، مشيرة إلى اختلاف الأسعار من جهة إلى أخرى.

واعتبرت أن هناك عديد التفسيرات وراء اختلاف الأسعار والجودة من ذلك المضاربة والاحتكار والتهريب.

ودعت محدثتنا المستهلكين إلى ضرورة التثبت من بعض المواد ومصدرها قبل اقتنائها، مضيفة “المستهلك التونسي غير مجبر على شراء بعض المواد التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار.

ودعت الوزارة والأطراف المعنية إلى توفير اللحوم الحمراء ومراجعة أسعارها لتكون في متناول التونسيين، كما دعت في المقابل إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك.

Written by: waed

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