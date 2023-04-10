جامعة التعليم الأساسي تطالب وزارة التربية باستئناف المفاوضات

طالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وزارة التربية، باستئناف المفاوضات حول مطالب القطاع دون تجاهلها بحجة الوضعية المالية للخزينة العمومية.

ودعت الجامعة في بيان أصدرته اليوم 10 أفريل 2023، الى الصرف الفوري لمستحقات المتعاقدين المنظرين برتبة والمتعاقدين لسد شغورات ظرفية والنواب خارج الاتفاقية.

وجددت مطالبتها بمراجعة شروط ترسيم الأعوان الوقتتين في اتجاه الاقتصار على المباشرين للدفعات الممتدة سنوات 2019 و2020 و2021 واحتساب اجراءات الترسيم التي خضعت لها سنة 2018.

كما دعت الجامعة الوزارة الى التعجيل بتسوية وضعيات المعلمين النواب خارج الاتفاقية وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة للجميع واعتبار مدة العمل قاعدة أساسية للانتداب.

واستنكرت الجامعة ما وصفته بتعطيل المسار التفاوضي وتجاهل مطالب المدرسين والمدرسات، محملة السياسات الرسمية مسؤولية ما اعتبرته رفض اقرار حلول لتحسين ظروف العمل.

ونددت باستمرار سلطة الاشراف اعتماد التشغيل الهش الذي عمق استغلال المربين المتعاقدين، مشيرة، الى ان الأعوان الوقتتين يواجهون صعوبات في عملية ترسيم من ذلك تعرض العديد منهم الى الحرمان من التفقد.

وعبرت الجامعة عن رفضها، سحب شروط وصفتها بأنها “مجحفة “على دفعة سنة 2018 من الأعوان الوقتتين الذين خضعوا الى التفقد في نفس السنة بغاية ترسيمهم.

وللإشارة فقد أعلن وزير التربية محمد البوغديري اليوم، على هامش انطلاق اختبارات التربية البدنيّة لتلاميذ البكالوريا بالملعب الوطني لألعاب القوى برادس، أنه سيتم صرف أجور أكثر من 4500 أستاذ نائب قبل نهاية شهر أفريل.

كما أكد البوغديري أن التفاوض متواصل مع الجهات النقابيّة ويمكن التوصل إلى إتفاق قبل إرجاع أعداد الثلاثي الثاني قائلا “لن يقبل أي طرف بسنة بيضاء”.