جامعة الثانوي تتمسك بحجب أعداد الثلاثي الأول والثاني أيضا

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وحملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 23 جانفي 2023، إثر انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي يوم السبت 21 جانفي الجاري، الحكومة ووزارتي الإشراف المسؤولية عما يمكن أن يترتب عن هذه القرارات من استتباعات على مسار السنة الدراسية الحالية، مؤكدة التمسك بكل المطالب الواردة في لوائحها المهنية.
وتتمثل أبرز هذه المطالب في تنفيذ ما بقي عالقا من بنود اتفاق 9 فيفري 2019 وتسوية وضعية الأساتذة النواب على قاعدة برنامج واضح وشفاف يضع حدا لكل أشكال التشغيل الهش والترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية بنسبة 20 بالمائة.
وكان الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد أشار في تصريح إعلامي خلال اختتام أعمال الهيئة الإدارية، السبت المنقضي، إلى أن الهيئة قررت كذلك مواصلة التشاور مع الأساتذة “من أجل إقرار أشكال نضالية أخرى”، مبينا أن الهيئة الإدارية ستعقد قريبا في إطار اجتماع استثنائي لمزيد تعميق النقاش واتخاذ “قرار قاعدي ونابع من قناعة جماعية للأساتذة”، وفق تعبيره.
الكاتب: Asma Mouaddeb
قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، نبيل الهواشي، اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، إن الجامعة "ستقاطع امتحانات الثلاثي الثاني، في حال لم تجلس وزارة التربية إلى طاولة الحوار للتفاوض حول المطالب المهنية للقطاع والتي ضمنتها الجامعة في عديد المراسلات الموجهة لسلطة الإشراف". وأضاف الهواشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المقاطعة ستشمل فقط إجراء الامتحانات على أن يؤمن المربون السير العادي للدروس في جميع المؤسسات التربوية. وقال إن […]
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