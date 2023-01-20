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جامعة الثانوي تتمسّك بحجب الأعداد وتدرس امكانيات التصعيد

todayيناير 20, 2023

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أكدت جودة دحمان عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 أن جامعة الثانوي تواصل المطالبة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة منذ سنة 2019، ويشمل عدة نقاط بقيت عالقة رغم التفاوض حولها مرارا وتكرارا مع مختلف الوزارات المتدخلة.

وأضافت جودة دحمان لدى مداخلتها في برنامج اكسبرسو، أنه لا يوجد أي بوادر لايجاد حلول للنقاط العالقة، وتم إقرار حجب الأعداد عن الإدارة، بسبب عدم الدعوة إلى التفاوض الجدي، وعدم إيجاد حلول ترضي الطرفين.

وقالت إنه من المنتظر أن تنعقد غدا هيئة إدارية أخرى، لتدارس تطور الأوضاع ومدى تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب الأساتذة، وأكدت أنه “لن يقع التراجع عن قرار حجب الأعداد عن الإدارة وسيقع تدارس امكانيات التصعيد تجاه سلطة لا ترى ولا تسمع ولا تتفاوض، وفق قولها”.

وشددت على أن التفاوض والحوار الجدي هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة للأساتذة، وأكدت أن “مشاكل جامعة الثانوي مع سلطة ترتهن المربي والتلميذ والولي وليست مع التلاميذ والأولياء”، داعية لضرورة “وضع حد لهذا العبث” وفق قولها.

وأكدت ضيفة برنامج اكسبرسو، أن الهيئة الإدارية ستناقش الأوضاع وستلتزم الجامعة العامة للتعليم الثانوي بكل القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية إثر اجتماعها المقرر غدا.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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