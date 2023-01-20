جامعة الثانوي تتمسّك بحجب الأعداد وتدرس امكانيات التصعيد

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وأضافت جودة دحمان لدى مداخلتها في برنامج اكسبرسو، أنه لا يوجد أي بوادر لايجاد حلول للنقاط العالقة، وتم إقرار حجب الأعداد عن الإدارة، بسبب عدم الدعوة إلى التفاوض الجدي، وعدم إيجاد حلول ترضي الطرفين.
وقالت إنه من المنتظر أن تنعقد غدا هيئة إدارية أخرى، لتدارس تطور الأوضاع ومدى تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب الأساتذة، وأكدت أنه “لن يقع التراجع عن قرار حجب الأعداد عن الإدارة وسيقع تدارس امكانيات التصعيد تجاه سلطة لا ترى ولا تسمع ولا تتفاوض، وفق قولها”.
وشددت على أن التفاوض والحوار الجدي هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة للأساتذة، وأكدت أن “مشاكل جامعة الثانوي مع سلطة ترتهن المربي والتلميذ والولي وليست مع التلاميذ والأولياء”، داعية لضرورة “وضع حد لهذا العبث” وفق قولها.
وأكدت ضيفة برنامج اكسبرسو، أن الهيئة الإدارية ستناقش الأوضاع وستلتزم الجامعة العامة للتعليم الثانوي بكل القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية إثر اجتماعها المقرر غدا.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية في جندوبة وعضو اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 بأن سمك طبقة الثلوج بمعتمدية عين دراهم وصل إلى 10 و12 سنتيمترا، وتم توفير كل المعدات والآلات الكاسحة للثلوج والموارد البشرية اللازمة لتفادي تراكم الثلوج في الطرقات. وأضاف عادل العبيدي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أنه يمكن التنقل ولكن مع ملازمة الحذر خاصة في الطرقات التي تتميز بكثرة المنعرجات، وأوضح أن […]
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