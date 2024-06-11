جلسة عامة للنظر في مشروع قانون وتوجيه أسئلة شفاهية للحكومة

Express Radio Le programme encours
ووفق بلاغ صادراليوم الثلاثاء عن البرلمان يتضمّن جدول الأعـمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 31/ 2024 ) الى جانب توجيه أربعة أسئلة شفاهية للحكومة.
يشار الى ان مكتب مجلس النواب نظر في اجتماعه المنعقد في 6 جوان الجاري في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، وقرّر عرضه على الجلسة العامة.
Written by: waed