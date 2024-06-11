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جلسة عامة للنظر في مشروع قانون وتوجيه أسئلة شفاهية للحكومة

today11/06/2024 33

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يعقد مجلس نواب الشّعب جلسة عامة يوم غد الأربعاء بداية من الساعة العاشرة صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض وتوجيه أسئلة شفاهية للحكومة.

ووفق بلاغ صادراليوم الثلاثاء عن البرلمان يتضمّن جدول الأعـمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 31/ 2024 ) الى جانب توجيه أربعة أسئلة شفاهية للحكومة.

يشار الى ان مكتب مجلس النواب نظر في اجتماعه المنعقد في 6 جوان الجاري في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، وقرّر عرضه على الجلسة العامة.

 

 

Written by: waed

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