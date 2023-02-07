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الأخبار

جمعية القضاة التونسيين تدعو القضاة لتقديم مساعدات للشعبين السوري والتركي

today07/02/2023

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دعت جمعية القضاة التونسيين، القضاة بأصنافهم الثلاثة العدلي والإداري والمالي، وكل مكونات العائلة القضائية، إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للشعبين السوري والتركي، عبر الهياكل الوطنية والجهوية للهلال الأحمر التونسي، على إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين أمس الاثنين.

كما دعت الجمعية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، الدولة التونسية وكل المجتمع الدولي، إلى الوقوف إلى جانب سوريا وتركيا في مجابهة التداعيات الخطيرة لهذه الكارثة الإنسانية، ومدهما بالدعم المادي واللوجستي اللازم، وإرسال فرق الإنقاذ المختصة.

وتجدر الإشارة، إلى أن زلزالا بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، ضرب فجر أمس الإثنين جنوب تركيا وشمال سوريا، مخلفا أكثر من 5 آلاف قتيل في البلدين وإصابة الالاف، وهو الأعنف الذي يضرب المنطقة منذ أكثر من نصف قرن، حسب السلطات التركية، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت ركام البنايات والعمارات المهدمة.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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