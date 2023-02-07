جمعية القضاة التونسيين تدعو القضاة لتقديم مساعدات للشعبين السوري والتركي

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كما دعت الجمعية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، الدولة التونسية وكل المجتمع الدولي، إلى الوقوف إلى جانب سوريا وتركيا في مجابهة التداعيات الخطيرة لهذه الكارثة الإنسانية، ومدهما بالدعم المادي واللوجستي اللازم، وإرسال فرق الإنقاذ المختصة.
وتجدر الإشارة، إلى أن زلزالا بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، ضرب فجر أمس الإثنين جنوب تركيا وشمال سوريا، مخلفا أكثر من 5 آلاف قتيل في البلدين وإصابة الالاف، وهو الأعنف الذي يضرب المنطقة منذ أكثر من نصف قرن، حسب السلطات التركية، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت ركام البنايات والعمارات المهدمة.
الكاتب: Asma Mouaddeb
today07/02/2023 1
today07/02/2023 2
أشرف وزراء الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الإجتماعية والصحة اليوم على إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بشحنتين من المواد الغذائية والأغطية والأدوية لدولتي تركيا وسوريا على إثر الزلزال المدمر الذي جد صبيحة يوم 06 فيفري 2023 وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة، وذلك "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية". وبالإضافة إلى ذلك تم إرسال فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض متكون من ضباط وأطباء وأعوان مسعفين مجهزين بمعدات متطورة […]
today07/02/2023 1
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