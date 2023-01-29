جمعية شباب بلا حدود: رصدنا ضعف تكوين أعضاء مراكز الاقتراع وضعف نسبة المشاركة

أكد أحمد علوش، الناطق الرسمي باسم جمعية شباب بلا حدود، الأحد 29 جانفي 2023، في تصريحه لإذاعة “إكسبراس أف أم”، أنّ الجمعية تلاحظ الانتخابات التشريعية في دورها الثاني بـ 12 ولاية عبر 329 ملاحظا متنقلا.

وأشار علوش إلى أنّ الجمعية حرصت على مراقبة محيط مراكز الاقتراع قبل الدخول إليها، وقد رصدت جملة من المخالفات، بعضها يصنّف في خانة الخروقات الجسيمة وفق قوله.

واعتبر الناطق الرسمي باسم جمعية شباب بلا حدود، أنّ نسبة المشاركة المعلنة من قبل هيئة الانتخابات ضعيفة، إذ كانت في حدود 4.71% إلى 11 صباحًا، وفق رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر.

وتحدّث أحمد علوش عن بعض حالات العنف اللفظي التي رصدتها الجمعية بين أعضاء مركز اقتراع وعدد من الصحفيين لأنه لم يتم السماح لهم بالدخول، فضلا عن محاولة التأثير على الناخبين ببعض مراكز الاقتراع، وتكرر منع الملاحظين من دخول مكاتب ومراكز الاقتراع بتعلّة أنّ بطاقات اعتماد الدور الأول غير صالحة للدور الثاني.

وشدد علوش في هذا الإطار على ضعف تكوين أعضاء مراكز الاقتراع، إذ نصّت هيئة الانتخابات على أنّ البطاقات صالحة لكلا الدورين، وأعلنت عن ذلك في بلاغاتها، قائلا إنه تم تجاوز هذا الإشكال في بعض الولايات.

وبخصوص مشاركة ذوي الإعاقة وكبار السن في هذه العملية الانتخابية، جدد علوش مطالبته بضرورة أن تتواجد مكاتب الاقتراع في الطابق السفلي لضمان حق الاقتراع لهذه الفئة، وأكد في المقابل على أنّ الافتتاح كان في ظروف طيبة وأن المواد الانتخابية كانت متوفرة.