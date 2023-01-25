جندوبة: إمكانية تأجيل الإنتخابات في حال إستمرار موجة الثلوج

أوصت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة بأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من التقلبات المناخية والمتوقع أن تتخللها نزول كميات معتبرة من الثلوج والأمطار.

ودعت إلى ضرورة ضمان تزوّد السوق المحلية بالمواد الغذائية وتمكين متساكني المرتفعات من قوارير الغاز والاستعداد لفتح الطرقات بالآلات الكاسحة والماسحة على أن تبقى اللجان المحلية لمجابهة الكوارث بكل من عين دراهم وطبرقة وغار الدماء وبلطة بوعوان في حال إنعقاد دائم وذلك لمتابعة تطور الأوضاع وإتخاذ القرارات المناسبة في الإبان.

ولتزامن موجتي البرد والثلوج مع يوم الأحد القادم بإعتباره يوم إقتراع أوصت الهيئة الفرعية للإنتخابات بجندوبة بتجهيز كافة مراكز الإقتراع بالمواد الإنتخابية وتأمينها، موضحة أنه وفي حال إستمرار موجة الثلوج فإن الهيئة ستتخذ قرار تأجيل الإنتخابات المتعلقة بالدائرة الإنتخابية طبرقة -عين دراهم إلى يوم الإثنين وذلك بعد الإعلام والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وفق ما أكدته رئيسة الهيئة صباح المشرقي خلال مشاركتها في جلسة لجنة الكوارث.

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