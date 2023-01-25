جندوبة: إمكانية تأجيل الإنتخابات في حال إستمرار موجة الثلوج

Express Radio Le programme encours
ودعت إلى ضرورة ضمان تزوّد السوق المحلية بالمواد الغذائية وتمكين متساكني المرتفعات من قوارير الغاز والاستعداد لفتح الطرقات بالآلات الكاسحة والماسحة على أن تبقى اللجان المحلية لمجابهة الكوارث بكل من عين دراهم وطبرقة وغار الدماء وبلطة بوعوان في حال إنعقاد دائم وذلك لمتابعة تطور الأوضاع وإتخاذ القرارات المناسبة في الإبان.
ولتزامن موجتي البرد والثلوج مع يوم الأحد القادم بإعتباره يوم إقتراع أوصت الهيئة الفرعية للإنتخابات بجندوبة بتجهيز كافة مراكز الإقتراع بالمواد الإنتخابية وتأمينها، موضحة أنه وفي حال إستمرار موجة الثلوج فإن الهيئة ستتخذ قرار تأجيل الإنتخابات المتعلقة بالدائرة الإنتخابية طبرقة -عين دراهم إلى يوم الإثنين وذلك بعد الإعلام والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وفق ما أكدته رئيسة الهيئة صباح المشرقي خلال مشاركتها في جلسة لجنة الكوارث.
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الكاتب: waed selmi
قال الخبير الإقتصادي معز حديدان اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023 إن ميزانية الدولة لسنة 2023 تفترض توفير 24 مليار دينار من الخارج لتغطية الفرق بين المداخيل والمصاريف ولتسديد أصل الدين الداخلي والخارجي. وتحدث حديدان خلال حضوره في برنامج لكسبراس عن تأخر تمويل صندوق النقد الدولي لتونس في ظل عدم الإنطلاق في الإصلاحات، مشيرا إلى أنّ بقية الدول التي تعهدت بمساعدة تونس لم تقدم بدورها إلى الآن تمويلات. وأوضح أنّ البلدان […]
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