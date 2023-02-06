جولة أخيرة وحاسمة في البطولة

Express Radio Le programme encours
كما أنّ مواجهات الجولة 14 ستدور حسب البرنامج التالي:
الساعة 14.00: المجموعة الأولى
النجم الساحلي – النادي البنزرتي
الترجي التونسي- أمل حمام سوسة
الملعب التونسي – إتحاد بتطاوين
النادي الصفاقسي – هلال الشابة
المجموعة الثانية
مستقبل رجيش -الاتحاد المنستيري
الأولمبي الباجي – النادي الإفريقي
أولمبيك سيدي بوزيد – نجم المتلوي
إتحاد بنقردان – مستقبل سليمان
*محمد الهادي بولعابة
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
دعا رئيس حزب الإئتلاف الوطني ناجي جلول اليوم الاثنين 6 فيفري 2023، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الإعلان عن موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية السنة القادمة. وأكّد جلول خلال حضوره في برنامج لكسبراس إحترام خيار الشعب التونسي بإختيار سعيد إلى غاية 2024، قائلا " لا نطالبه بالتنحي ووجوده شرعي لكنه مطالب بالإعلان عن تاريخ الإنتخابات الرئاسية"، وتابع قائلا "نطالبه بالتخلي عن المرسوم 117، ونعتبر أنه فشل في تسيير الشأن العام في […]
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