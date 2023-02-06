جولة أخيرة وحاسمة في البطولة

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دعا رئيس حزب الإئتلاف الوطني ناجي جلول اليوم الاثنين 6 فيفري 2023، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الإعلان عن موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية السنة القادمة. وأكّد جلول خلال حضوره في برنامج لكسبراس إحترام خيار الشعب التونسي بإختيار سعيد إلى غاية 2024، قائلا " لا نطالبه بالتنحي ووجوده شرعي لكنه مطالب بالإعلان عن تاريخ الإنتخابات الرئاسية"، وتابع قائلا "نطالبه بالتخلي عن المرسوم 117، ونعتبر أنه فشل في تسيير الشأن العام في […]