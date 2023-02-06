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الأخبار

جولة أخيرة وحاسمة في البطولة

today06/02/2023

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تعد الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الأربعاء 08 فيفري 2023، حماسية للغاية.

كما أنّ مواجهات الجولة 14 ستدور حسب البرنامج التالي:

الساعة 14.00: المجموعة الأولى

النجم الساحلي – النادي البنزرتي

الترجي التونسي- أمل حمام سوسة

الملعب التونسي – إتحاد بتطاوين

النادي الصفاقسي – هلال الشابة

المجموعة الثانية

مستقبل رجيش -الاتحاد المنستيري

الأولمبي الباجي – النادي الإفريقي

أولمبيك سيدي بوزيد – نجم المتلوي

إتحاد بنقردان – مستقبل سليمان

*محمد الهادي بولعابة

الكاتب: waed selmi

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