حاتم السوسي: نطمح لاستقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليار دينار

أفاد المدير العام بالنيابة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي، اليوم الخميس 26 جانفي 2023، بأن “بلادنا تتمتع بقدرات عالية جدا ولكن هناك شوشرة تعطل التقدم”، وأشار إلى أن الوكالة تطمح لتحقيق تدفقات بقيمة 4 مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية في غضون سنة 2026.

وأوضح حاتم السوسي، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن الوكالة تعمل على تشجيع الشركات الناشئة في تونس، وتعمل من خلال اللقاءات والندوات التي تنظمها وتمثيلياتها في الخارج على النهوض بالاستثمارات الخارجية إما من خلال استقطاب استثمارات جديدة أو دفع أشغال التوسعة للاستثمارات الخارجية المنتصبة في تونس.

وأشار إلى أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تركّز عملها على 6 قطاعات لجلب المستثمرين الأجانب، وهي قطاع النسيج، ومكونات السيارات ومكونات الطائرات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.

وأوضح أن الوكالة تحظى بـ 5 مكاتب تمثلها في الخارج ويغطي المكتب أكثر من بلد، وهي تغطي أوروبا كاملة تقريبا، وأضاف أن دفع الاستثمارات الخارجية في هذه القطاعات سيقوي النسيج الصناعي التونسي ويدفع الصادرات ومن شأن ذلك تحسين وضعية الميزان التجاري وخلق مواطن الشغل.

كما أشار حاتم السوسي إلى أن الوكالة تتولى الإحاطة بالمؤسسات الأجنبية المتواجدة في تونس، وتحثهم على توسعة نشاطهم، وتتولى مدهم بكل الإجراءات الجديدة والامتيازات التي يمكن أن يتمتعوا بها.

وأفاد بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس طيلة سنة 2022 تقدر بحوالي 2222 مليون دينار، منها 2214 مليون دينار استثمارات خارجية مباشرة، و7.6 مليون دينار استثمارات الحافظة المالية.

ويشار إلى أن الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس خلال كامل سنة 2022، تطورت بنسبة 18.4 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021، وأشار إلى أن الاستثمارات الخارجية المباشرة تطورت بأكثر من 20 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، وحققت 2214 مليون دينار وهي أرقام تفوق التوقعات التي لم تتجاوز 2 مليار دينار.

وأفاد ضيف برنامج اكسبرسو، بأن حوالي 92 بالمائة من المشاريع التي تعمل عليها الوكالة تهم مشاريع توسعة، وفرت 9 آلاف موطن شغل، كما تمكنت الوكالة من خلق 100 مشروع جديد طيلة سنة 2022 وهو رقم جيد وفق تقديره، وذلك بقيمة جملية تبلغ حوالي 136 مليون دينار، ونجحت في توفير 4000 موطن شغل.