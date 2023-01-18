حاتم زعرة: الاشتغال على السوق الليبية سيساهم بنقطة نمو لتونس

اعتبر حاتم زعرة مدير عام البنك التونسي الليبي اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 أن السوق الليبية تمثل امتدادا طبيعيا للسوق التونسية ومكمّلة لها، مضيفا أنه لا يرى أي تطور واجتهاد في السوق التونسية دون السوق الليبية، وأشار إلى أن الاهتمام بالسوق الليبية والاشتغال عليها يمكن أن يساهم بنقطة نمو على الأقل بالنسبة لتونس.

وأضاف حاتم زعرة مدير عام البنك التونسي الليبي، في تصريح لبرنامج اكسبرسو مباشرة من مصراتة، بمناسبة فعاليات المعرض التونسي الليبي وفي إطار برمجة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول الشراكة التونسية- الليبية وآفاق تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، أن مساهمة الجانب المالي والبنكي وتوفير النصح ومرافقة المستثمر الليبي والتونسي كفيل بدفع النمو من الجهتين، وأكد عزم البنك على لعب هذا الدور.

وأشار إلى العمل على إحداث مركز للمصدرين التونسيين في ليبيا لمرافقتهم ودعمهم ماليا، كما اعتبر أن البنك التونسي الليبي هو نموذج لنجاح الشراكة بين البلدين، قائلا “إنه يجب الإسراع الآن بالعمل على بناء الشراكة التونسية الليبية في كل المجالات لاكتساح إفريقيا جنوب الصحراء”.

ومن جهته شدد عبد المجيد محمد الماقوري المدير العام المساعد للبنك التونسي الليبي في تصريحه لبرنامج اكسبرسو، على أهمية التعاون بين المنظومة البنكية في تونس وفي ليبيا، لاكتساح السوق الإفريقية، وأشار إلى أن البنك التونسي الليبي سيكون متواجدا بقوة من خلال فروعه المتعددة، بالإضافة إلى تواجد عديد الشركات التونسية في السوق الإفريقية.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى أن التوجه في ليبيا هو إعادة الإعمار وستكون المؤسسات التونسية متواجدة بقوة في ليبيا لتحقيق هذا الهدف، وقال إن البنك سيكون المرافق للشركات التونسية المساهمة في إعاددة إعمار ليبيا بشكل خاص والمتوجهة إلى إفريقيا بشكل عام.

وأضاف أنه سيتم العمل على رقمنة ليبيا والاعتماد على مرافقة الشركات التونسية المتخصصة في المجال الرقمي والتكنولوجي لتحقيق هذا الهدف.