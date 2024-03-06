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الأخبار

حجز سجائر ومبالغ مالية مهربة بقيمة فاقت 700 ألف دينار

today06/03/2024 114

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تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من ضبط شاحنة محملة بكمية هامة من السجائر المهربة قدرت بـ 42 ألف علبة وذلك إثر عملية ملاحقة بأحد المسالك الفلاحية بالجهة وإثر إطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء.

وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بتحرير محضر في الغرض وقدرت قيمة البضاعة بـ 126 ألف دينار في ما بلغت قيمة الشاحنة 140ألف دينار.

وفي الإطار ذاته تمكنت فرقة الحرس الديواني بالقيروان من ضبط سيارة محملة بكمية هامة من السجائر المهربة قدرت ب 17 ألف علبة.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة ب51 ألف دينار في ما بلغت قيمة وسيلة النقل 60 ألف دينار.

كما قامت فرقة الحرس الديواني بصفاقس من حجز مبلغ من العملة الأجنبية المهربة من الأورو قدر ب 56 ألف دينار بحوزة شخصين يحملان جنسية أجنبية مخفي على متن سيارة قدرت قيمتها ب80 ألف دينار وبلغت القيمة الجملية المحجوز 136 ألف دينار.
كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس من حجز مبلغ مالي من الدينارات التونسية مخفية على متن سيارة خفيفة وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بسماع ذي الشبهة بحالة سراح وتحرير محضر في الغرض وقدرت القيمة الجملية ب 200 ألف دينار.

Written by: waed

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