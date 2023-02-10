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الأخبار

حكم بسجن سيف الدين مخلوف 7 أشهر

today10/02/2023

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أفادت إيناس الحراث عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يعرف ب “قضية المطار”، اليوم الجمعة 10 فيفري، بأنّ محكمة الإستئناف العسكرية حكمت حضوريا على المحامي ورئيس إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بالسجن 7 أشهر.

وكانت الوحدات الأمنية قد أوقفت في 20 جانفي 2023 سيف الدين مخلوف وأودعته السجن، عقب صدور حكم في حقه من قبل القضاء العسكري بـ 14 شهرا سجنا مع النفاذ العاجل، على خلفية ما يعرف بـ “قضية المطار”.

وطالبت هيئة الدفاع في جلسة يوم 3 فيفري الجاري، بتأخير النظر في إعتراضها على الحكم في حق مخلوف، ليتم تعيين جلسة لذلك بتاريخ اليوم الجمعة 10 فيفري.

وخلال جلسة اليوم، أعلنت هيئة الدفاع عن “مقاطعتها لمحاكمة منوبها، لعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة، وللغياب الكلي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم”، وذلك خلال عقد جلسة إعتراض على حكم غيابي بالسجن صادر في حق منوبها من قبل القضاء العسكري.

واعتبرت هيئة الدفاع التي عقدت اليوم الجمعة ندوة صحفية أمام مقر محكمة الاستئناف العسكرية، واصدرت بيانا بمناسبة الجلسة الاستئنافية الاعتراضية “أن سيف الدين مخلوف يعد محتجزا خارج إطار القانون، بعد إصدار بطاقة إيداع في حقه دون سند قانوني”، وفق تعبيرها.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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