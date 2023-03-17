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الأخبار

“حل المجالس البلدية أثر على تطبيق قرار منع جولان الشاحنات..”

today17/03/2023 88

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قالت رئيسة جمعية سفراء السلامة عفاف بن غنية اليوم الجمعة 17 مارس 2023 “كناشطين في مجال السلامة المرورية نثمن قرار منع تجول الشاحنات في فترة الذروة حيث سيكون له اثر ايجابي على تقليص الاكتظاظ والاختناق المروري”.

وأضافت في تصريح لبرنامج الشارع التونسي “يتعين على البلديات تركيز علامات الإرشاد، حيث أنّ الاعلام لم يقع بالصفة اللازمة، ومن الضروري إعلام سواق الشاحنات”.

وإعتبرت أنّ كل قرار يجب أن ترافقه حملة إعلامية لإعلام الجمهور بتطبيقه، ولفتت إلى أنّ تنفيذ الإجراءات لا يتعلق بالولايات فقط بل يشمل وزارة التجهيز والبلديات وهياكل المرور، “والمجهود مشترك لوضع القرار حيز التنفيذ وهو ما يفرض على كل الاطراف الاضطلاع بمهامها”.

وبيّنت أنّ هناك تدرجا في تطبيق القرار على ان يتم تنفيذه كليا خلال الفترة القادمة، وهو ما ينطبق على كل القوانين والقرارات، مشيرة إلى أنّ حل المجالس البلدية أثر على تطبيق قرار منع جولان الشاحنات.

وأفادت بأنّ القرار سيطبق كليا خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير، خاصة وأنّ القرار تم إعتماده سابقا وإلتزم به سواق الشاحنات، وإعادة تفعيله لن تكون صعبة.

 

الكاتب: waed selmi

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