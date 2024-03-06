خلال لقاء وزير النقل بسفير إيطاليا: تباحث الإعتراف المتبادل برخص السياقة

استقبل وزير النّقل ربيع المجيدي اليوم الأربعاء 06 مارس 2024 سفير إيطاليا بتونس Alessando PRUNAS، للتباحث في السبل الكفيلة بمزيد تعزيز التعاون المشترك بين تونس في قطاع النّقل بمختلف مكوناته.

واستهلّ وزير النّقل اللقاء بتثمين العلاقات التاريخية، التونسية – الإيطالية وتحديدا في قطاع النّقل ودوره في تنشيط الحركة السياحية والتبادل التجاري معربا على ضرورة تطوير التعاون الثنائي بما ينسجم مع الإرادة التي تحدو قيادتي البلدين وبما يخدم مصلحة الشعبين.

وتولى الجانبان تبادل وجهات النّظر حول جملة من المسائل من ضمنها الإعتراف المتبادل برخص السياقة والإمكانيات المتاحة لتعزيز الربط الجوي بخطوط جديدة بين المطارات التونسية والإيطالية وكذلك تعزيز الربط البحري، وفي هذا الإطار، استعرض وزير النّقل المقومات التي يزخر بها ميناء جرجيس من حيث البنية التحتية المتطورة والمرتبطة بشبكة الطرقات السيارة وجاهزيته لتطوير حركة المسافرين والبضائع به.

وشكّل اللقاء فرصة استعرض من خلالها ربيع المجيدي جملة من المشاريع المهيكلة في قطاع النّقل والرهانات البيئية والطاقية والرقمية التي تسعى الوزارة إلى كسبها في انسجام مع السياسات الوطنية القطاعية البيئية والطاقية والرقمية وفي إطار التزامها بتعهّداتها الدولية.