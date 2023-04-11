دعوات لتمكين الإعلام من مواكبة أشغال الجلسات العامة

إنطلاقت الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 برئاسة إبراهيم بودربالة، حيث يتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام وقتية لتنظيم هذه الجلسات العامة والنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه.

وقال رئيس مجلس النواب في كلمة إفتتاحية إنّ أشغال المجلس لم تنقطع منذ الجلسة الأولى في 13 مارس وتواصلت بنسق حثيث ودون إنقطاع وقد تم إحترام الآجال المتفق عليها، معتبرا أنّ “المناخ الذي عملت فيه لجنة النظام الداخلي تميز بالتناغم والتعاون والإنسجام” وفق قوله.

وأضاف “نواجه عديد التحديات الكبرى والمسؤولية جسيمة، وسنقطع نهائيا مع الممارسات في الفترة الماضية وعلينا بذل الجهد لإسترجاع الثقة”.

وإعتبر أنّ إنطلاق عمل مجلس النواب هو “ترجمة للخطوات الهامة التي قطعتها تونس بعد 25 جويلية 2021 على درب إعادة بناء مؤسساتها وفق الدستور الجديد.. والنجاح مسؤولية مشتركة والمجلس يعمل لفائدة الشعب ويستجيب لتطلعاته” وفق تقديره.

من جهة أخرى طالب عدد من النواب بإضافة نقطة في جدول الأعمال تهم إسناد تراخيص وقتية تسمح للإعلام الخاص بمواكبة الجلسات.

فيما إعتبر رئيس مجلس نواب الشعب “أنّ الرسالة الإعلامية في هذه المرحلة محترمة وتصل إلى كافة الشعب”، مضيفا “ليس هناك ما نخفيه وسيعمل المجلس في إطار الشفافية الكاملة”.