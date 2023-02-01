ديلو: “تم تدليس قضية التسفير الموقوف بشأنها علي العريض”

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وقال ديلو إن هيئة الدفاع أطلقت على ملف قضية العريض اسم “ملف المحاضر المدلسة”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
حافظ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية على نسقه التصاعدي، ليصل إلى 7.96 بالمائة خلال شهر جانفي 2023، مقابل 7.26 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2022، وفق معطيات صدرت، اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 عن البنك المركزي التونسي. وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية مستوى 6.19 بالمائة و6.15 بالمائة، على التوالي، خلال شهري جانفي 2022 وجانفي 2021. ويعود ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ […]
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