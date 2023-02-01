ديلو: “تم تدليس قضية التسفير الموقوف بشأنها علي العريض”

أكد سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن علي العريض، غرة فيفري 2023، أن هيئة الدفاع اكتشفت تدليسا في معطيات ملف قضية العريض، وأضاف أن “بطاقة الإيداع صدرت في حقه بناء على انطباع سياسي وليس أفعالا، من بينها أن العريض عين مديرين عامين تورطا لاحقا في ارتكاب جرائم ارهابية، وعين موظفين ثبت لاحقا أن لهما علاقة واتصالات مع حزب سياسي” وفق قوله.

وأعلن ديلو، خلال ندوة صحفية، أن هيئة الدفاع تقدمت بقضية في التدليس، موضحا أن “تقريرا شفاهيا حول دخول دعاة متشددين إلى تونس كان مدلسا وثبت أن أحد الدعاة دخل تونس خلال سنوات 2011 و2012 و2013 وصدر بشأنه إجراء حدودي في 2014 غير أنه يتم محاسبة العريض على هذا الداعية قبل أن يشمله قرار المنع، وفق تصريحه.

وقال ديلو، “تضمن التقرير الشفاهي المكذوب اسم أحد الدعاة على أنه دخل تونس في عديد المناسبات إلا أن تقرير إدارة الحدود والأجانب أكد أن هذا الداعية لم يتم العثور على ما يفيد دخوله الأراضي التونسية وتضمن ملاحظة تقول “لا شيء يستحق الذكر بخصوص هذا الداعية”.

وقال ديلو إن هيئة الدفاع أطلقت على ملف قضية العريض اسم “ملف المحاضر المدلسة”.

ريم الحسناوي