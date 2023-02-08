رئاسة الحكومة تدعو التونسيين للتبرع لفائدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وجهت رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023 دعوتها إلى كافة التونسين وخاصة المقيمين بالخارج، إلى التبرع لفائدة جرحى ومصابي الزلزال المدمر الذي ضرب دولتي سوريا وتركيا، وقالت إن هذه الدعوة موجهة بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأفادت رئاسة الحكومة بأن التبرعات المالية يمكن أن تحوّل إلى الحساب الجاري للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي:

RIB:10113108000707078855

IBAN:TN59 10113108000707078855

SWIFT/BIC:STBKTNTT

أما بالنسبة للتبرعات العينية من أغدية وأغطية وأدوية ومواد اسعافية وغيرها، فيمكن توجيهها إلى مقر الاتحاد بحي الخضراء 1 نهج المؤازرة (على نهج آلان سافاري) ولدى جميع اللجان الجهوية والمحلية للتضامن الإجتماعي بكافة ولايات الجمهورية.

ويشار إلى أن تونس أرسلت ظهر اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023 طائرة ثالثة إلى سوريا، تحمل مساعدات إنسانية عاجلة وفرق نجدة وإنقاذ وفرق طبية مختصة، وذلك في إطار التضامن مع الشعب السوري بعد الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا والجرحى.

وتضمّ شحنات الطائرات الثلاث مساعدات إنسانية تتمثل في 28 طنا من المواد الغذائية والأدوية وحليب الرضع والأغطية والملابس التي ساهم في توفيرها عدد من مؤسسات الدولة ومنها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر التونسي.

وكانت تونس قد أرسلت، أمس، طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية العاجلة وفرق مختصة من أفراد النجدة والإنقاذ وطواقم حماية مدنية وطواقم طبية إلى الشعبين السوري والتركي.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المد التضامني إلى الشعبين السوري والتركي إثر الزلزال المدمر الذي جد الاثنين الماضي بكل من تركيا وسوريا، وخلف آلاف الوفيات والاصابات.