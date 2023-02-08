رئاسة الحكومة تدعو التونسيين للتبرع لفائدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

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ويشار إلى أن تونس أرسلت ظهر اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023 طائرة ثالثة إلى سوريا، تحمل مساعدات إنسانية عاجلة وفرق نجدة وإنقاذ وفرق طبية مختصة، وذلك في إطار التضامن مع الشعب السوري بعد الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا والجرحى.
وتضمّ شحنات الطائرات الثلاث مساعدات إنسانية تتمثل في 28 طنا من المواد الغذائية والأدوية وحليب الرضع والأغطية والملابس التي ساهم في توفيرها عدد من مؤسسات الدولة ومنها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر التونسي.
وكانت تونس قد أرسلت، أمس، طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية العاجلة وفرق مختصة من أفراد النجدة والإنقاذ وطواقم حماية مدنية وطواقم طبية إلى الشعبين السوري والتركي.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المد التضامني إلى الشعبين السوري والتركي إثر الزلزال المدمر الذي جد الاثنين الماضي بكل من تركيا وسوريا، وخلف آلاف الوفيات والاصابات.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد حسام سعد عضو منظمة "Alert" اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023 بأن الفساد هو أحد الجرائم التي عرّفها القانون التونسي وحدد مفهومها، وهي تضم التهرب الضريبي وخيانة الأمانة وتضارب المصالح وتعطيل قرارات السلطة القضائية وغيرها من الممارسات. وتساءل عضو منظمة "Alert" لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، "السلطة السياسية تعطّل منذ مدة قرارات السلطة القضائية.. فهل يمكن أن نعتبر أن السلطة السياسية فاسدة؟". وقال حسام سعد إن هناك جملة من القوانين […]
today08/02/2023 2
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