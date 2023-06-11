رئيسة المفوضية الأوروبية: “من مصلحتنا المشتركة تعزيز العلاقات والاستثمار في استقرار تونس”

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الأحد 11 جوان 2023، خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إنّ “تعزيز الشراكة مع تونس يجب أن يتم بالتوافق الكامل مع حقوق الإنسان”.

من جانبها قالت رئيسة الوزراء الإيطالية “نحن سعداء جدا بهذا الاعلان المشترك الموقع بين الاتحاد الاوروبي وتونس، وهي خطوة أولى هامة نحو إقامة شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعالج أزمة الهجرة بطريقة متكاملة مثل تنمية جانبي البحر الأبيض المتوسط. ولدينا فرصة مهمة، نريد أن نصل إلى المجلس الأوروبي في نهاية جوان بمذكرة موقعة بالفعل بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.

وأضافت “نحن على استعداد لتنظيم مؤتمر دولي حول الهجرة والتنمية وتحدثنا حول ذلك مع الرئيس سعيد وهو خطوة أخرى على هذا الطريق”.

بدورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين إنّ “الاتحاد الأوروبي سيستثمر في الاستقرار التونسي، ومن مصلحتنا المشتركة تعزيز العلاقات والاستثمار في استقرار تونس وازدهاره” وفق ما نقله Rai NEWS الإيطالية.

ويؤدي المسؤولون الأوروبيون الثلاثة زيارة اليوم الأحد إلى تونس لتباحث عدة مواضيع أبرزها ملف الهجرة غير النظامية.