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الأخبار

رئيس إتحاد الفلاحة بسوسة: الأمطار ستؤثر إيجابيا على الموسم الفلاحي

today10/02/2023

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قال رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسان اللطيف اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، إنّ الغيث النافع الذي يتواصل تهاطله بكميات هامة بمختلف مناطق الجهة، سيكون له التأثير الإيجابي على سيرورة الموسم الفلاحي وسيساهم في “إنقاذ غابات الزياتين التي كانت أوشكت على الهلاك”.

وبيّن اللطيف في تصريح إعلامي أنّ العوامل المناخية الصّعبة التي تميّزت بنقص حاد في التساقطات المطرية والإرتفاع القياسي في درجات الحرارة، أثّرت بشكل سلبي على أكثر من 5 مليون شجرة زيتون تضرّرت من نقص المياه وأصبحت في حالة حرجة جراء نقص الري وطول فترة الجفاف.

وأكد استبشار فلاحي ولاية سوسة بالغيث النافع الذي تهاطل بكميات هامة يوم الأربعاء المنقضي وكامل نهار اليوم الجمعة، بعد إنحباس الأمطار لفترة طويلة، مشددا على مطالبة فلاحي الجهة بتوفير مادتي “الامونيتر” والد.ا.ب” الضرورية في المنظومة الفلاحية.

وأضاف ان الأمطار الأخيرة ستساعد الأشجار المثمرة على إعطاء دفع للنمو الخضري بعد فترة السبات، وتمكن الزياتين من زيادات جديدة بعد عملية الجني، كما ستساهم في نمو الغطاء النباتي وتحسين المرعى والحد من الضغط على تكلفة الأعلاف المركبة والمدعمة فضلا عن دورها في تغذية المائدة المائية.

ولفت في المقابل إلى أنّ الأمطار الأخيرة لن يكون لها أي تثير على الزراعات الكبرى التي تبقى محدودة بولاية سوسة من حيث المساحات المغروسة، نظرا لتأخرها كثيرا على فترات الإنبات.

 

*وات

الكاتب: waed selmi

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