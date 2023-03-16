رئيس الجمهورية: “نحن في سباق ضدّ الساعة وهذا التراخي غير مقبول بالمرة”

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وأضاف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن المرسوم المنظم للصلح الجزائي صدر منذ سنة تقريبا، وصدر الأمر في نوفمبر 2022، قائلا “اليوم بدأت اللجنة في العمل ولا شيء يذكر على الإطلاق.. الأموال موجودة وهناك استعداد من قبل هؤلاء الذين نهبوا أموال الشعب لإجراء الصلح الجزائي ولديكم كافة المؤيدات والملفات ابتداء من تقرير 2012 المتعلق بالأسماء والأشخاص والأرقام ولديكم القطب المالي أيضا”.
وأكد سعيّد، أن “إعداد النظام الداخلي لعمل اللجنة استغرق شهرين، ثم لا شيء، في حين أن أموال الشعب لا بدّ أن تعود إلى الشعب غير منقوصة من أي مليم وفي أقرب الآجال”.
وأشار إلى أن “الأموال التي تم الإعتراف بنهبها تقدّر بحوالي 13 ألف وخمسمائة مليار، ولم يقع انجاز أي شيء”، مضيفا أن “المؤسسات والقوانين لا توضع إلا من أجل تحقيق النتائج التي وضعت من أجلها”، قائلا “المدة الأولى للجنة مقدرة بـ 6 أشهر قابلة للتجديد، المدة الأولى تنتهي قريبا ولم يتحقق شيء وهذا غير مقبول بالمرة، ولن نتسامح أبدا في أي مليم لأنه من حق الشعب التونسي”.
وأضاف “يتم تجويع الشعب ثم يستغرق النظام الداخلي شهرين وكل ملف يتم فتحه يستغرق 3 أشهر، ونلجأ إلى التداين الخارجي في حين أن الأموال موجودة في تونس، هذا الصلح ستستفيد منه الشركات الأهلية والمناطق الأكثر فقرا في تونس، وهذا التراخي وهذا التخفي وراء النصوص والأنظمة الداخلية غير مقبول بالمرة، نحن بالفعل نسابق الزمن من أجل الاستجابة لمطالب التونسيين”.
وقال رئيس الجمهورية “من تخلّف عن القيام بواجبه يتحمل المسؤولية أمام الشعب التونسي”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
today18/03/2023 38 2
نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، ما وصفتها ب"الادعاءات والإشاعات حول ظروف إقامة بعض الموقوفين، فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، خلافا لما تم ترويجه من إشاعات ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، ولما تم تداوله من تصريحات مغلوطة ببعض وسائل الإعلام لعدد من محامي الموقوفين". وعبّرت هيئة السجون والإصلاح، في بيان توضيحي لها مساء اليوم الخميس، عن "شديد أسفها واستغرابها" لاتهامها "جزافا"، سواء الإدعاء ب"التنكيل ببعض الموقوفين المعنيين أو بما يروج […]
today16/03/2023 1131 4