رئيس الجمهورية: “نحن في سباق ضدّ الساعة وهذا التراخي غير مقبول بالمرة”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارة أداها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي اليوم الخميس 16 مارس 2023، “نحن في سباق ضدّ الساعة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة، وهذا المشروع تقدمت به يوم 20 مارس 2012 بصفتي كمواطن، حتى تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي”.

وأضاف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن المرسوم المنظم للصلح الجزائي صدر منذ سنة تقريبا، وصدر الأمر في نوفمبر 2022، قائلا “اليوم بدأت اللجنة في العمل ولا شيء يذكر على الإطلاق.. الأموال موجودة وهناك استعداد من قبل هؤلاء الذين نهبوا أموال الشعب لإجراء الصلح الجزائي ولديكم كافة المؤيدات والملفات ابتداء من تقرير 2012 المتعلق بالأسماء والأشخاص والأرقام ولديكم القطب المالي أيضا”.

وأكد سعيّد، أن “إعداد النظام الداخلي لعمل اللجنة استغرق شهرين، ثم لا شيء، في حين أن أموال الشعب لا بدّ أن تعود إلى الشعب غير منقوصة من أي مليم وفي أقرب الآجال”.

وأشار إلى أن “الأموال التي تم الإعتراف بنهبها تقدّر بحوالي 13 ألف وخمسمائة مليار، ولم يقع انجاز أي شيء”، مضيفا أن “المؤسسات والقوانين لا توضع إلا من أجل تحقيق النتائج التي وضعت من أجلها”، قائلا “المدة الأولى للجنة مقدرة بـ 6 أشهر قابلة للتجديد، المدة الأولى تنتهي قريبا ولم يتحقق شيء وهذا غير مقبول بالمرة، ولن نتسامح أبدا في أي مليم لأنه من حق الشعب التونسي”.

وأضاف “يتم تجويع الشعب ثم يستغرق النظام الداخلي شهرين وكل ملف يتم فتحه يستغرق 3 أشهر، ونلجأ إلى التداين الخارجي في حين أن الأموال موجودة في تونس، هذا الصلح ستستفيد منه الشركات الأهلية والمناطق الأكثر فقرا في تونس، وهذا التراخي وهذا التخفي وراء النصوص والأنظمة الداخلية غير مقبول بالمرة، نحن بالفعل نسابق الزمن من أجل الاستجابة لمطالب التونسيين”.

وقال رئيس الجمهورية “من تخلّف عن القيام بواجبه يتحمل المسؤولية أمام الشعب التونسي”.