رئيس الجمهورية يدعو إلى تحويل القروض إلى استثمارات يستفيد منها الشعب التونسي

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس الأحد 11 جوان 2023، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، “توجد جملة من القضايا التي لا يمكن حلّها إلا بصفة مشتركة تضمن مصالح الجميع”.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا “يجمعنا تاريخ مشترك وحاضر مشترك ومستقبل مشترك وعلينا العمل اليد في اليد والندّ للندّ حتى يكون مستقبلنا أفضل من تاريخنا وأشرق من حاضرنا” على حد قوله.

وقال سعيد “إذا كانت تونس تعيش أوضاعا مالية واقتصادية واجتماعية صعبة فأغلبية التونسيات والتونسيين هم ضحايا سياسات سابقة لا في الداخل فقط ولكن أيضا في الخارج، والشعب التونسي الذي ثار في أواخر سنة 2010 ضد الاستبداد والفساد لن يتخلى عن مطالبه المشروعة في الحرية وحقه المشروع في الشغل وفي الكرامة الوطنية”.

وبيّن رئيس الجمهورية أن “الحرية ليست حرية شكلية يتخفى وراءها المفسدون وليست نصا في الدستور أو في عدد من النصوص القانونية الأخرى بل هي ممارسة حقيقية مادية في أرض الواقع”، مضيفا بأن “الحرية التي كانت في الظاهر قائمة كانت استبدادا وانحرافا بالثورة استبدادا مقنّعا يلتحف جبّة الحرية الشكلية، وأن العدل المنشود لم يتحقق منه شيئا بل زادت الأوضاع تفاقما” وفق تقديره.

وأشار رئيس الجمهورية إلى “مليارات المليارات التي تم تهريبها للخارج ولم تسترجع تونس أموالها المنهوبة قبل سنة 2011 أو إثرها، هذا إلى جانب عديد القروض التي تم تحويل وجهتها والاستيلاء عليها والعالم كله يعرف هذا الوضع” وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.

كما دعا إلى تحويل القروض إلى استثمارات “يستفيد منها الشعب التونسي والمستثمرون”.

كما جدد رئيس الدولة تأكيده “على أنه لا يمكن إيجاد حلول للوضع في تونس إلا انطلاقا من إرادة الشعب وحده، فتونس ليست ملفا دوليا بل هي قضية وطنية خالصة وأي حلّ يجب أن يكون على أساس هذه القاعدة مع الشركاء” على حد قوله.