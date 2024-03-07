رئيس الجمهورية يدعو إلى محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، أمس الأربعاء 6 مارس 2024 بقصر قرطاج، وزير الداخلية كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي.

وأكّد رئيس الدولة على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة شتى أنواع الجريمة، مثنيا، في هذا السياق، على تفكيك عدد من شبكات المخدرات في المدة الأخيرة. “فهذه الشبكات لا تقل خطرا عمّن يستهدفون أمن الدولة” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تفكيك كل شبكات الفساد وتقديمها إلى القضاء “لأن الحرب على الفساد وملاحقة المفسدين هي حرب لا هوادة فيها ولا تراجع”.

وأوضح أن “عددا من الألسن هي مأجورة من قبل شبكات الفساد واللوبيات. فكما أن الدولة حريصة على الحريات فهي حريصة أيضا على فرض احترام القانون على الجميع”.

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية إلى “محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار”، مبينا أن “تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخوّل وحده للاختيار الحرّ. فالقانون الانتخابي نصّ على تزكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج” وفق قوله.