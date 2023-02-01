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الأخبار

رئيس المنظمة العربية للسياحة: إستثمارات عربية ضخمة تتعدى 360 مليار دولار

todayفبراير 1, 2023

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أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 خلال لقائه رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد ضرورة تنويع الأنشطة السياحية لتشمل السياحة الثقافية والسياحة الاستشفائية.

وأشار قيس سعيد إلى المشاريع التي يُمكن إنجازها في تونس كالمركز العالمي لفنون الخطّ ومدينة الأغالبة الصحية، كما تم التطرق إلى السياحية الإيكولوجية من خلال التركيز على بعض المشاريع من بينها المنطقة السياحية فج الأطلال بعين دراهم التي تمتدّ على مساحة 56 هكتار.
وأشار سعيد إلى إمكانية تنفيذ مشاريع مماثلة لهذا الصنف من السياحة بزغوان وقربص وغيرها من المناطق بتونس.

من جانبه تحدث رئيس المنظمة العربية للسياحة عن الخطط والرؤية التي سيتم تنفيذها في تونس من ناحية الجذب السياحي، كما بيّن أنّ لقاءه برئيس الجمهورية تطرق إلى التعاون في تمويل ريادة الأعمال والمشاريع التي تساهم في دعم الشباب التونسي ومزيد جذب الإستثمارات العربية.

وبيّن “إستعداد رئيس الدولة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين العرب الذين لهم مشاريع إستثمارية ضخمة في المجال السياحي تتعدى 360 مليار دولار”.

الكاتب: waed selmi

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