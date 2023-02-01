رئيس المنظمة العربية للسياحة: إستثمارات عربية ضخمة تتعدى 360 مليار دولار

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من جانبه تحدث رئيس المنظمة العربية للسياحة عن الخطط والرؤية التي سيتم تنفيذها في تونس من ناحية الجذب السياحي، كما بيّن أنّ لقاءه برئيس الجمهورية تطرق إلى التعاون في تمويل ريادة الأعمال والمشاريع التي تساهم في دعم الشباب التونسي ومزيد جذب الإستثمارات العربية.
وبيّن “إستعداد رئيس الدولة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين العرب الذين لهم مشاريع إستثمارية ضخمة في المجال السياحي تتعدى 360 مليار دولار”.
الكاتب: waed selmi
أفاد الترجي الرياضي التونسي اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 بأنه على إثر إجتماع رئيس النادي حمدي المؤدب بوزير الشباب والرياضة كمال دقيش تعهد هذا الأخير بتجهيز المنعرج الجنوبي والشمالي لملعب حمادي العقربي برادس بالكراسي. وسيكون ذلك قبل مواجهة الفريق مع الزمالك المصري يوم 25 فيفري الجاري، نظرا لعدم إمكانية القيام بذلك قبل مباراة المريخ السوداني المقرر يوم 11 فيفري في إطار دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وجاء في بلاغ الفريق […]
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