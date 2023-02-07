رئيس الهايكا يتلقى مراسلة بإحالته على التقاعد بعد انتهاء مدة الاستثناء

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ مقتضب أصدرته اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 أن رئيس الهيئة النوري اللجمي، تلقى بتاريخ يوم أمس 06 فيفري 2023 مراسلة ممضاة من قبل المكلف بمهام كاتب عام الحكومة مفادها أنه تمت إحالته على التقاعد بداية من غرّة جانفي 2023.

وأوضحت الهيئة في بلاغها أن ذلك يأتي تبعا لانتهاء مدة الاستثناء على سبيل التسوية للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد حسب الأمر عدد 32 لسنة 2023 المؤرخ في 24 جانفي 2023 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 الصادر بتاريخ 31 جانفي 2023.

وكانت الهيئة قد أكدت في بلاغ سابق لها أصدرته بتاريخ غرة فيفري 2023 أن اللّجمي سيواصل رئاسة الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري إلى حين صدور إطار قانوني جديد لها.

وأوضحت الهايكا في بلاغها السابق بخصوص الأمر عــــــدد 32 لسنة 2023 المؤرخ في 24 جانفي 2023 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 31 جانفي 2023، المتعلق بمنح النوري اللّجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، استثناء على سبيل التسوية للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، أن “رئيس الهيئة يعتبر موظفا عموميا وهو ما يقتضي حصوله على ترخيص استثنائي للبقاء في حالة مباشرة بعد بلوغه السّن القانونية للتقاعد.”

وقالت الهيئة في بلاغها التوضيحي “أمام التأويلات المجانبة للصواب التي صاحبت هذا الأمر في عدد من الأوساط الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي”، “إن هذا الأمر يخص تسوية الوضعية الإدارية لرئيس الهيئة الذي بلغ سن التقاعد أثناء ممارسة مهامه صلب الهيئة، وذلك فيما يخص السنتين المنقضيتين”.