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رئيس جمعية صيانة مدينة المنستير: قصر بورقيبة في حالة رديئة جدا

todayيناير 25, 2023

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أفاد حبيب الغالي رئيس جمعية صيانة مدينة المنستير اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023 بأن قصر بورقيبة في حالة رديئة جدا جراء الإهمال وأعمال التخريب والسرقة، وأوضح أنه تم تخريب النظام الكهربائي للمعلم أيضا.

وأشار رئيس جمعية صيانة مدينة المنستير لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إلى أهمية المعالم التاريخية والأثرية، وأضاف أن البناءات الجديدة المجاورة لقصر بورقيبة لا تتلائم مع المشهد العمراني لهذا المعلم التاريخي.

وأوضح حبيب غالي أن وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي أدت زيارة إلى هذا المعلم مؤخرا، وقدمت وعودا بالعمل على الملف بجدية.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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