رئيس جمعية صيانة مدينة المنستير: قصر بورقيبة في حالة رديئة جدا

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وأشار رئيس جمعية صيانة مدينة المنستير لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إلى أهمية المعالم التاريخية والأثرية، وأضاف أن البناءات الجديدة المجاورة لقصر بورقيبة لا تتلائم مع المشهد العمراني لهذا المعلم التاريخي.
وأوضح حبيب غالي أن وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي أدت زيارة إلى هذا المعلم مؤخرا، وقدمت وعودا بالعمل على الملف بجدية.
الكاتب: Asma Mouaddeb
todayيناير 25, 2023 1
تتواصل برودة الأجواء اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 5 و12 درجة وتصل محليا إلى 14 درجة بالوسط الشرقي وبالجنوب. وتميز ظاهرة الجليدة الساعات الأولى للنهار غرب البلاد، ويكون الطقس تدريجيا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالجنوب ثم تشمل عددا من معتمديات الشمال والوسط الغربي آخر النهار وأثناء الليل، مع إمكانية تساقط بعض الثلوج بجبال مطماطة صباحا ثم المرتفعات الغربية للبلاد مساء. أما الرياح فتكون معتدلة […]
todayيناير 25, 2023 2
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