رئيس غرفة القصابين: غلاء مشط لأسعار اللحوم والسبب نقص الإنتاج

أفاد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري اليوم الخميس 19 جانفي 2023 بأن أسعار بيع لحم الخروف للعموم تتراوح بين 36 و39 دينارا للكلغ الواحد، وتصل إلى 47 دينارا في المساحات التجارية الكبرى.

وأضاف العميري لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن هناك غلاء مشطا في أسعار اللحوم وخاصة لحم الخروف، وأوضح أن الغلاء سببه نقص الإنتاج، وكل ما يقع تداوله خلافا لذلك هي محاولات لمغالطة التونسيين، وفق قوله.

وأشار إلى أن أسعار أضحية العيد ستشهد ارتفاعا بـ 200 دينارا على الأقل، وستصل إلى ألف دينار على الأقل بالنسبة للأضحية متوسطة الحجم، وأضاف أن الفلاح ليس هو الطرف المسؤول على ارتفاع الأسعار.

وقال ضيف برنامج الشارع التونسي، إن امكانية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وخاصة منها أسعار لحم الخروف تبقى واردة وخاصة خلال شهر رمضان، وأضاف أن سلطات الإشراف لم تتخذ أي إجراءات ولم تعمل على ملف اللحوم والقطيع المتوفر، بهدف ضمان حاجيات التونسيين بأسعار معقولة.