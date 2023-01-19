رئيس غرفة القصابين: غلاء مشط لأسعار اللحوم والسبب نقص الإنتاج

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وأضاف العميري لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن هناك غلاء مشطا في أسعار اللحوم وخاصة لحم الخروف، وأوضح أن الغلاء سببه نقص الإنتاج، وكل ما يقع تداوله خلافا لذلك هي محاولات لمغالطة التونسيين، وفق قوله.
وأشار إلى أن أسعار أضحية العيد ستشهد ارتفاعا بـ 200 دينارا على الأقل، وستصل إلى ألف دينار على الأقل بالنسبة للأضحية متوسطة الحجم، وأضاف أن الفلاح ليس هو الطرف المسؤول على ارتفاع الأسعار.
وقال ضيف برنامج الشارع التونسي، إن امكانية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وخاصة منها أسعار لحم الخروف تبقى واردة وخاصة خلال شهر رمضان، وأضاف أن سلطات الإشراف لم تتخذ أي إجراءات ولم تعمل على ملف اللحوم والقطيع المتوفر، بهدف ضمان حاجيات التونسيين بأسعار معقولة.
الكاتب: Asma Mouaddeb
دخل اليوم الخميس 19 جانفي 2023، عدد من موظفي وأعوان، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في اعتصام مفتوح بمقر الهيئة. وقالت حنان المداغي، مستشارة بهيئة مكافحة الفساد، الناطقة باسم أعوان وموظفي الهيئة، خلال وقفة احتجاجية اليوم، "إنّ اعتصامنا متواصل إلى حين الرجوع الفوري إلى العمل بعد إيقافنا تعسفيا منذ سنة 2021، دون موجب قانوني أو أسباب تذكر". كما طالبت، المداغي، بصرف مستحقاتهم المالية، مشيرة إلى حرمانهم من التغطية الاجتماعية منذ تاريخ […]
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