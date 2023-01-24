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الأخبار

رئيس غرفة تجار التبغ: إرتفاع أسعار السجائر لهذه الأسباب

todayيناير 24, 2023

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قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار التبغ محمد علي العجمي اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 إنّ الأمر الرئاسي 317 الصادر في أفريل 2022 والمتعلق بتنقيح الأمر 417 لسنة 2018 يقضي بأن تكون صلاحية رخص بيع التبغ مدى الحياة وليس 5 سنوات.

وأوضح في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه بداية من تاريخ 31 جانفي الجاري لن يتم تجديد رخص بيع التبغ، معتبرا أنّ هناك ضبابية في النصوص الترتيبية التي يفترض أن تصدر عن وزارة المالية.

وأكّد ضيف البرنامج وجود مشاكل بالجملة ومعاناة يواجهها المتزود منذ 2011، وقال”طالبنا بانتظام تزويد السوق وانتهاء تذبذب التوزيع حسب كل جهة”.

وأفاد بوجود مشاكل في علاقة بوكالة التبغ والوقيد والتي يتعين عليها توفير المنتوج، مشيرا إلى أنّ المتزودين يحصلون على 25 بالمائة فقط من الكميات التي يحتاجونها.

وأشار إلى أنّ هذا النقص يؤثر على عائدات الخزينة، كما يتسبب في إرتفاع أسعار السجائر، مبينا أنه يتم تصنيع 4 أنواع فقط من السجائر في تونس من مجموع 32 نوع حيث يتم توريد البقية.

وبيّن محدثنا أنّ النقص في هذه المادة يساهم في إزدهار التجارة الموازية والتي تستولي على قرابة 52 بالمائة من السوق في قطاع التبغ.

 

الكاتب: waed selmi

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