رئيس غرفة تجار التبغ: إرتفاع أسعار السجائر لهذه الأسباب

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وأوضح في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه بداية من تاريخ 31 جانفي الجاري لن يتم تجديد رخص بيع التبغ، معتبرا أنّ هناك ضبابية في النصوص الترتيبية التي يفترض أن تصدر عن وزارة المالية.
وأكّد ضيف البرنامج وجود مشاكل بالجملة ومعاناة يواجهها المتزود منذ 2011، وقال”طالبنا بانتظام تزويد السوق وانتهاء تذبذب التوزيع حسب كل جهة”.
وأفاد بوجود مشاكل في علاقة بوكالة التبغ والوقيد والتي يتعين عليها توفير المنتوج، مشيرا إلى أنّ المتزودين يحصلون على 25 بالمائة فقط من الكميات التي يحتاجونها.
وأشار إلى أنّ هذا النقص يؤثر على عائدات الخزينة، كما يتسبب في إرتفاع أسعار السجائر، مبينا أنه يتم تصنيع 4 أنواع فقط من السجائر في تونس من مجموع 32 نوع حيث يتم توريد البقية.
وبيّن محدثنا أنّ النقص في هذه المادة يساهم في إزدهار التجارة الموازية والتي تستولي على قرابة 52 بالمائة من السوق في قطاع التبغ.
الكاتب: waed selmi
أصدرت وزارة التربية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغا مشتركا اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023. وجاء في البلاغ أنه تقرر تمتيع التلاميذ والمتكونين والطلبة من يوم عطلة إستثنائية وذلك يوم السبت 28 جانفي 2023، دون تقديم توضيحات إضافية.
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