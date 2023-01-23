رئيس فرع المحامين بتونس: نرفض محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية

قال العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 تعليقا على قرار المحكمة العسكرية بسجن المحامي مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف إنّ “هيئة المحامين تدافع عن كل الزملاء وكل ما يمس من مهنة المحاماة”.

وأكد العروسي زقير في تصريح لبرنامج اكسبراسو رفض محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، مضيفا “صدر الحكم الإستثنائي عن المحكمة العسكرية وتم تنفيذه في نفس اليوم وهذا لا يحدث عادة”.

وبيّن محدثنا أنّ التعاطي مع هذا الملف هو مهني بالأساس ولا علاقة له بالجانب السياسي، حيث تتحرك الهيئة في حالة وجود تعسف في الإجراءات أو المحاكمات التي لم تكفل فيها الضمانات وتكون غير عادلة.

وشدد عضو هيئة المحامين على الدفاع عن المحامين الذين تمت إحالتهم على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 والذي اعتبره “غير دستوري ويمس من الحريات خاصة حرية التعبير كما يمس من الصحفيين والمحامين والمواطنين”.

كما تحدث رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن “المس من جدول العقوبة”، معتبرا أنّ أي تدخل في صلاحيات هيئة المحامين يعد أمرا خطيرا جدا.

وفيما يتعلق بمبادرة الحوار التي تشارك فيها هيئة المحامين أفاد زقير بأنّ عميد المحامين هو المفوض للتصرف وتحديد جدول الأعمال مع المشاركين، مشيرا إلى أنه سيتم الإنفتاح على مجموعات أخرى من جمعيات ومنظمات وغيرها.

وقال عضو الهيئة إنّ قبول الحوار كان بهدف الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، معبرا عن أمله في أنّ يتم الوصول قريبا إلى جدول أعمال واضح ومواضيع ستتم مناقشتها.