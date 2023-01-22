رئيس هيئة الإنتخابات بالقيروان: إستعداد تام للدور الثاني من التشريعية

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وأفاد بأنّ المواد الأولية قد وصلت إلى ولاية القيروان وستنطلق عملية توزيعها على 313 مركز إقتراع موجودا في الدوائر السبع بالجهة، مؤكدا الوقوف على كل الإخلالات والمخالفات وبعض النقائص التي سُجِلت في الدور الأول من الإنتخابات والعمل على تفاديها.
وأشار الجهيناوي إلى أنّ الهيئة سجلت خلال الحملة الإنتخابية 4 مخالفات اثنتان منهم تتعلقان بعدم التأشير على المعلقات الإنتخابية من قبل الهيئة الفرعية للإنتخابات، والمخالفتين المتبقيتين في دائرة السبيخة وعين جلولة والوسلاتية بخصوص سوء تفاهم بين المترشحين، وقد تدخلت الهيئة ومازال البحث جاريا في الموضوع.
الكاتب: waed selmi
تشهد معتمدية تالة من ولاية القصرين منذ ليلة السبت 21 جانفي 2023 بداية تساقط الثلوج في ظل إنخفاض في درجات الحرارة منذ أيام. هذا وأكد معتمد تالة ورئيس اللجنة المحلية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة جوهر الشعباني أنّ اللجنة المحلية في حالة إنعقاد دائم بالتنسيق مع اللجنة الجهوية، للتدخل عند الإقتضاء. وأشار إلى أنه تم وضع كافة الإمكانيات البشرية واللوجيستية لمجابهة موجة البرد وتساقط الثلوج مع تخصيص مبيت 25 جويلية كمركز […]
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