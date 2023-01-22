play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

رئيس هيئة الإنتخابات بالقيروان: إستعداد تام للدور الثاني من التشريعية

todayيناير 22, 2023

Background
share close

أكّد رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقيروان زيدان الجهيناوي السبت 21 جانفي 2023 الإستعداد التام للدور الثاني من الإنتخابات التشريعية المقرر يوم الأحد 29 جانفي 2023.

وأفاد بأنّ المواد الأولية قد وصلت إلى ولاية القيروان وستنطلق عملية توزيعها على 313 مركز إقتراع موجودا في الدوائر السبع بالجهة، مؤكدا الوقوف على كل الإخلالات والمخالفات وبعض النقائص التي سُجِلت في الدور الأول من الإنتخابات والعمل على تفاديها.

وأشار الجهيناوي إلى أنّ الهيئة سجلت خلال الحملة الإنتخابية 4 مخالفات اثنتان منهم تتعلقان بعدم التأشير على المعلقات الإنتخابية من قبل الهيئة الفرعية للإنتخابات، والمخالفتين المتبقيتين في دائرة السبيخة وعين جلولة والوسلاتية بخصوص سوء تفاهم بين المترشحين، وقد تدخلت الهيئة ومازال البحث جاريا في الموضوع.

عبد المجيد الجبيلي

الكاتب: waed selmi

مقالات مماثلة

المقال السابق

تالة
insert_link

الأخبار

تالة: بداية تساقط الثلوج واللجنة المحلية لتفادي الكوارث تستعد

تشهد معتمدية تالة من ولاية القصرين منذ ليلة السبت 21 جانفي 2023 بداية تساقط الثلوج في ظل إنخفاض في درجات الحرارة منذ أيام. هذا وأكد معتمد تالة ورئيس اللجنة المحلية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة جوهر الشعباني أنّ اللجنة المحلية في حالة إنعقاد دائم بالتنسيق مع اللجنة الجهوية، للتدخل عند الإقتضاء. وأشار إلى أنه تم وضع كافة الإمكانيات البشرية واللوجيستية لمجابهة موجة البرد وتساقط الثلوج مع  تخصيص مبيت 25 جويلية كمركز […]

todayيناير 22, 2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%