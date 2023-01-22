رئيس هيئة الإنتخابات بالقيروان: إستعداد تام للدور الثاني من التشريعية

أكّد رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقيروان زيدان الجهيناوي السبت 21 جانفي 2023 الإستعداد التام للدور الثاني من الإنتخابات التشريعية المقرر يوم الأحد 29 جانفي 2023.

وأفاد بأنّ المواد الأولية قد وصلت إلى ولاية القيروان وستنطلق عملية توزيعها على 313 مركز إقتراع موجودا في الدوائر السبع بالجهة، مؤكدا الوقوف على كل الإخلالات والمخالفات وبعض النقائص التي سُجِلت في الدور الأول من الإنتخابات والعمل على تفاديها.

وأشار الجهيناوي إلى أنّ الهيئة سجلت خلال الحملة الإنتخابية 4 مخالفات اثنتان منهم تتعلقان بعدم التأشير على المعلقات الإنتخابية من قبل الهيئة الفرعية للإنتخابات، والمخالفتين المتبقيتين في دائرة السبيخة وعين جلولة والوسلاتية بخصوص سوء تفاهم بين المترشحين، وقد تدخلت الهيئة ومازال البحث جاريا في الموضوع.

عبد المجيد الجبيلي