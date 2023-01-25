رابطة حقوق الإنسان: “المحاكمات العسكرية خروقات تعود إلى موروث الدكتاتورية”

Express Radio Le programme encours
وعبرت الرابطة، في بيان، عن استنكارها ورفضها المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، معتبرة ذلك “خرقا لمعايير المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وانتهاكا لدولة القانون وللاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة”.
ونددت بشدة بما أسمته “خرق قواعد المحاكمة العادلة ومعايير العدالة الجزائية التي تحول دون تتبع أو محاكمة أي شخص من أجل نفس الفعل مرتين أو من هيئات قضائية مختلفة”.
وأكدت رابطة حقوق الانسان رفضها الزجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية وتوظيفه لمحاكمة المدنيين.
كما حذرت من مغبة وآثار التضييق على الحريات بصفة عامة وعلى ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة، باعتبارها إحدى ركائز المحاكمة العادلة وإحدى ضماناتها.
وطالبت الدولة التونسية بضرورة احترام تعهّداتها الدّوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والخاصة وتساوي المتقاضين أمام القضاء، وبالإسراع في إلغاء ترسانة القوانين والنصوص المخالفة لذلك.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت منذ أيام أحكاما بالسجن ضد عدد من النواب السابقين ومحامين فيما يُعرف بـ”قضية المطار”، على غرار سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وماهر زيد (قيادات في ائتلاف الكرامة) ومهدي زقروبة (محام).
الكاتب: Asma Mouaddeb
todayيناير 25, 2023 1
انعقد يوم دراسي من تنظيم الجامعة الوطنية للبلديات التونسية لتقديم مشروع "النجاعة الطاقية بالمباني العمومية في بلدان حوض المتوسط" و"المذكرة السياسية حول النجاعة الطاقية في المباني البلدية في تونس، اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023 في الحمامات الجنوبية، بحضور رؤساء البلديات والمؤسسات الوطنية للطاقة والشركة الوطنية للكهرباء والغاز. وقد أكد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية على التحديات التي تواجه البلديات في المحافظة على البيئة وتطوير الطاقة المستدامة وأهمية الاستثمار […]
تعليقات (0)