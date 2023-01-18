زخامة: “لماذا لا يتم إنشاء كلية طب في ليبيا باستثمار تونسي-ليبي؟”

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وأضاف بوبكر زخامة في تصريح لبرنامج اكسبرسو مباشرة من مصراتة، بمناسبة فعاليات المعرض التونسي الليبي وفي إطار برمجة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول الشراكة التونسية- الليبية وآفاق تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، أنه من الضروري التقدم بخطوة والتوجه نحو الاستثمار المشترك بين تونس وليبيا في المجال الصحي، وكذلك على مستوى التدريب، وقال إن التونسيين مدعوون للاستثمار في ليبيا في المجال الصحي.
وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إن “المنطقة الحرة تعد مشروعا كبيرا، ولما لا يقع إنشاء مدرسة عليا وكلية طب في المنطقة، يكون لها أثر طيب على تكوين الأطباء في المنطقة وفي إفريقيا ككل”، كما أشار إلى أهمية مساهمة البنوك.
وبين أن الوضع السياسي كان غير مناسب لأخذ المبادرة والاستثمار في ليبيا، ولكن اليوم يوجد رغبة من الجانب الليبي وبوادر للقيام بهذه الاستثمارات، والتوجه نحو توطين الخدمات الطبية التونسية في ليبيا.
الكاتب: Asma Mouaddeb
قال الناشط في المجتمع المدني والخبير في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 إن فتح ممرات جديدة لتنقل المسافرين والبضائع على مستوى المعبر الحدودي راس جدير، يعد خطوة هامة في سبيل دفع العلاقات التونسية الليبية، إضافة إلى مراجعة بعض القوانين المتعلقة برجال الأعمال وإلغاء الضرائب على بعض السلع. وأشار مصطفى عبد الكبير، في تصريح لبرنامج اكسبرسو مباشرة من مصراتة، بمناسبة فعاليات المعرض التونسي الليبي وفي إطار […]
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