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الأخبار

زخامة: “لماذا لا يتم إنشاء كلية طب في ليبيا باستثمار تونسي-ليبي؟”

todayيناير 18, 2023

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أفاد بوبكر زخامة رئيس نقابة أصحاب المصحات الخاصة اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 بأن التعامل مع ليبيا في قطاع الصحة يبقى أساسيا، حيث أن 70 بالمائة من المرضى الأجانب الوافدين على المصحات الخاصة في تونس قادمون من ليبيا للتداوي.

وأضاف بوبكر زخامة في تصريح لبرنامج اكسبرسو مباشرة من مصراتة، بمناسبة فعاليات المعرض التونسي الليبي وفي إطار برمجة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول الشراكة التونسية- الليبية وآفاق تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، أنه من الضروري التقدم بخطوة والتوجه نحو الاستثمار المشترك بين تونس وليبيا في المجال الصحي، وكذلك على مستوى التدريب، وقال إن التونسيين مدعوون للاستثمار في ليبيا في المجال الصحي.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إن “المنطقة الحرة تعد مشروعا كبيرا، ولما لا يقع إنشاء مدرسة عليا وكلية طب في المنطقة، يكون لها أثر طيب على تكوين الأطباء في المنطقة وفي إفريقيا ككل”، كما أشار إلى أهمية مساهمة البنوك.

وبين أن الوضع السياسي كان غير مناسب لأخذ المبادرة والاستثمار في ليبيا، ولكن اليوم يوجد رغبة من الجانب الليبي وبوادر للقيام بهذه الاستثمارات، والتوجه نحو توطين الخدمات الطبية التونسية في ليبيا.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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