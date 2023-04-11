زقير: “الزيادة الجديدة في أتعاب المحامين عادية..”

أفاد العروسي زقير رئيس فرع هيئة المحامين بتونس اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 بأنّه تم إقرار زيادة في أتعاب المحامين، وهي زيادة تهم الجدول المرجعي لسنة 2021 وستكون في حدود 10 إلى 15 بالمائة.

وإعتبر زقير أنّ هذه الزيادة في الأسعار الدنيا تعد “عادية” وهي تتم بصفة دورية آخرها كان في شهر جوان 2021.

وأضاف “الترفيع في الأسعار مسألة عادية وليست إجراء غريبا، تعود أساسا لارتفاع الأعباء والمصاريف التي تهم خلاص الكتبة والتنقل وغيرها، كما أنّ عديد القضايا تستمر لسنوات”.

وتابع قائلا “القدرة المالية تأثرت بفعل زيادة نسبة التضخم، والزيادات في الأتعاب لم تتجاوز 12 بالمائة، وهذه الأجور عادية وتتماشى مع متطلبات الحياة ومستوى الخدمات التي يقدمها المحامي ونحن نبحث عن جودة الخدمات”.

وإعتبر زقير أنه “من غير المعقول أن تكون أسعار القضايا بين 200 و400 دينار”، مبينا أنّ الاختبارات تتم بأسعار لا تقل عن 1500 دينار.

من جهة أخرى أشار محدثنا إلى أنّ الزيادة الصادرة أمس تهم فرع تونس فقط، معتبرا أنّ لكل فرع خصوصيته، حيث أنّ “الأعباء تختلف من جهة إلى أخرى، وقد تكون في مناطق أقل مقارنة بتونس العاصمة”، وفق تقديره.