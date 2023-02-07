زهير المغزاوي: لسنا ضد أي مبادرة سياسية

أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2023، أن الحركة ليست ضد أي مبادرة سياسية، بما فيها مبادرة إتحاد الشغل، موضحا أن الحركة لم تطلع على مضامين مباردة المنظمة الشغيلة.

وأضاف “ننتظر ماذا ستكشف مضامين مبادرة الرباعي الراعي لهذه المبادرة، واذا تمت دعوتنا للإنخراط فيها، سنحدد موقفنا حسب برامجها ومضامينها”.

وتابع المغزاوي “حركة الشعب تتحاور مع الجميع، على قاعدة أن يصل مسار 25 جويلية إلى بر الأمان، ومبادرة الاتحاد مازالت في العموميات”.

وحول ما اعتبره اتحاد العام التونسي للشغل، استهداف رئيس الدولة له، قال أمين عام حركة الشعب ” البلاد هي الخاسر الكبير في مؤشرات الصراع بين الدولة والمنظمة الشغيلة”.

وشدد المغزاوي، على أن المرحلة اليوم تتطلب الحوار مع مختلف المؤيدين لمسار 25 جويلية.

ويذكر أنّ أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، قد أكد خلال انعقاد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد، أن المنظمة الشغيلة مستهدفة وهناك نية لضرب العمل النقابي، خاصة بعد خطاب رئيس الجمهورية من ثكنة العوينة وفق قوله.

وللإشارة فقد أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل، بمعية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وعمادة المحامين، ومنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، “مبادرة الإنقاذ والحوار”.

ريم حسناوي