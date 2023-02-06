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الأخبار

زهير حمدي: كشف حقيقة إغتيال الشهيدين ممر إجباري لتنقية الحياة السياسية

today06/02/2023

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قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي اليوم الاثنين 6 فيفري 2023 إنّ هناك تقدما نسبيا في التعاطي مع ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأضاف في تصريح لإذاعة اكبراس اف ام “نأمل في الذهاب إلى نهاية هذا المسار ، ونعتبر أنّ هناك مؤشرات تجعلنا نأمل أنه سيتم الكشف النهائي ومحاسبة كل المتورطين في الجريمتين”.

وتابع قائلا “نعتبر أنّ مسألة كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين هي الممر الإجباري لتنقية الحياة السياسية، وإستمرار إخفاء بعض الحقائق لا يساعد في بناء مستقبل للحياة السياسية في البلاد”.

وفي موضوع آخر قال زهير حمدي إنّ المبادرات التي “تصدر من هنا وهناك” يجب أن تراعي حقيقة الأوضاع القائمة، كما إعتبر أنّ تجاهل حقيقة الواقع والمعطيات الجديدة بعد تاريخ 25 جويلية 2021 ومحاولة “القفز فوقها” لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج معقولة وحلول يتطلبها الوضع الراهن للبلاد.

 

الكاتب: waed selmi

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