زهير حمدي: كشف حقيقة إغتيال الشهيدين ممر إجباري لتنقية الحياة السياسية

Express Radio Le programme encours
وأضاف في تصريح لإذاعة اكبراس اف ام “نأمل في الذهاب إلى نهاية هذا المسار ، ونعتبر أنّ هناك مؤشرات تجعلنا نأمل أنه سيتم الكشف النهائي ومحاسبة كل المتورطين في الجريمتين”.
وتابع قائلا “نعتبر أنّ مسألة كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين هي الممر الإجباري لتنقية الحياة السياسية، وإستمرار إخفاء بعض الحقائق لا يساعد في بناء مستقبل للحياة السياسية في البلاد”.
وفي موضوع آخر قال زهير حمدي إنّ المبادرات التي “تصدر من هنا وهناك” يجب أن تراعي حقيقة الأوضاع القائمة، كما إعتبر أنّ تجاهل حقيقة الواقع والمعطيات الجديدة بعد تاريخ 25 جويلية 2021 ومحاولة “القفز فوقها” لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج معقولة وحلول يتطلبها الوضع الراهن للبلاد.
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
تناول اللقاء الذي جمع اليوم الإثنين 6 فيفري 2023 رئيس الجمهورية قيس سعيد بكل من وزير التربية محمد علي البوغديري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي مشروع النصّ الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إنشاؤه بمقتضى دستور 25 جويلية 2022. وأكّد رئيس الجمهورية على أهمية التربية والتعليم، مشيرا إلى الكفاءات التونسية التي هاجرت إلى الخارج "لا تقدّر بثمن"، كما تحدث […]
تعليقات (0)