زوار “عين دراهم” مدعوون للحذر وتطبيق إرشادات الحرس الوطني

أكد عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة اليوم السبت 21 جانفي 2023 في تصريح لاكسبراس أف أم أن جميع الامكانيات متوفرة في جميع الطرقات وكل المدينة لإزاحة الثلوج وتيسير حركة سير الشاحنات والسيارات والحفاظ على نسق الحياة العادية للمتساكنين.

ودعا عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، كافة زوار مدينة عين دراهم لأخذ الحيطة والحذر وتطبيق تعليمات وإرشادات الحرس الوطني، حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

وأشار إلى أن الوضع الجوي سيشهد تحسنا في غضون الساعات القليلة القادمة، كما أنه لم يقع تسجيل أي أضرار بشرية إلى حد الآن، وتم تسجيل بعض الأضرار المادية فقط لا غير لبعض السيارات التي تمت إزاحتها.

ومن جهته أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة العميد محمد علي بن بيهي، بأن هناك خطة مشتركة للتعزيز، وسيقع تطبيق المخطط الوطني في حالة طلبت أي ولاية التعزيز من ولايات مجاورة لها سواء بالامكانيات أو العتاد البشري.

وأضاف أن ولاية سليانة لم تشهد تساقطا للثلوج إلى حد هذه اللحظة، وقد تم الاستعداد وتوفير المعدات اللازمة في حال وجود تساقطات في الجهة.

ومن جهة أخرى تحدث والي القصرين ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث رضا الركباني لمراسلة اكسبراس أف أم بالجهة فدوى القرمازي، عن الاستعدادات الحثيثة للجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة تحسبا لموجة البرد وامكانية تساقط الثلوج وتم وضع كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية للتدخل عند الإقتضاء.

وأضاف الركباني أن اللجنة الجهوية بالقصرين في حالة انعقاد دائم لمتابعة عملية التزود بالمواد الغذائية والغاز المعد للإستهلاك المنزلي وبترول الإنارة، كما أشار إلى أن الإتحاد الجهوي للتضامن بالقصرين شرع في توزيع بعض المساعدات على 1000 عائلة موزعة على 13 معتمدية.

وأكد جوهر شعباني معتمد تالة ورئيس اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة أنه تم تخصيص مبيت 25 جويلية كمركز إيواء في حال تعكر الأحوال الجوية وسيتم بداية من الأسبوع القادم ربطه بالغاز الطبيعي.