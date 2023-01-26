زيادة قيمة الإستثمارات الفلاحية المصادق عليها خلال 2022

زادت قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها لكامل سنة 2022، بنسبة 10.3 بالمائة مقارنة بسنة 2021 لتتحوّل قيمتها من 576.9 مليون دينار إلى 636.2 مليون دينار. وإستفادت هذه الإستثمارات بدعم بقيمة 166.3 مليون دينار بحسب مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالإستثمار الفلاحي.

وقدر عدد الإستثمارات المصادق عليها ب3360 عملية إستثمار بقيمة 636.2 مليون دينار مسجلا بذلك تراجعا بـ4 بالمائة من حيث العدد وتطورا بـ 10.3 بالمائة من حيث القيمة.

وأشارت معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إلى أنه بالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020 شهدت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 24.8 بالمائة على مستوى العدد وبـ 4.6 بالمائة على مستوى القيمة. وستمكن الإستثمارات المصادق عليها من إحداث 3541 موطن شغل قار مقابل 4288 خلال سنة 2021.

وزادت قيمة الإستثمارات في نشاط تربية الدواجن لتبلغ 84.7 مليون دينار ونشاط غراسة الأشجار المثمرة بقيمة 166.4 مليون دينار وهو ما يمثل 44.1 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه في الأنشطة الفلاحية.

وسجلت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان إستقرارا في حين تطورت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة النساء الباعثات بـ 20.4 بالمائة .

وتراجعت الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية من 20.6 مليون دينار خلال سنة 2021 إلى 4.6 مليون دينار خلال سنة 2022. وانتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 166.3 مليون دينار وهو ما يمثل 26.1 بالمائة.

وبلغت منحة إقتناء المعدات الفلاحية قيمة 62.6 مليون دينار أي ما يمثل 37.6 بالمائة من مجموع المنح المصادق عليها. كما بلغت الإستثمارات المصادق عليها في مكونة تجهيزات الطاقة الشمسية قيمة 9.9 مليون دينار متمتعة بمنح بقيمة 5 مليون دينار .

وقدرت قيمة الإستثمارات المصادق عليها وفق النمط البيولوجي بــ 38.2 مليون دينار متمتعة بمنح بقيمة 12.2 مليون دينار. وتطورت نسبة القروض لتبلغ 20.8 بالمائة.

وتم المصادقة على إسناد 58 قرضا عقاريا بقيمة 9.4 مليون دينار وستمكن هذه القروض من إدماج 519 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.

وأشارت معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى أنه تم التصريح بـ 6499 عملية إستثمار بقيمة1315.2 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 2.5 بالمائة على مستوى العدد وإستقرار من حيث القيمة.

وبلغت الإستثمارات المصرح بها على الخط 1266 عملية إستثمار بقيمة 287.4 مليون دينار أي ما يمثل19.5 بالمائة على مستوى العدد و 21.9 بالمائة من حيث الحجم الجملي المصرح به.

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